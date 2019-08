Máximo Banguera molesto por los 10 goles que recibió Barcelona SC durante su ausencia como titular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El guardameta Máximo Banguera perdió la titularidad en los últimos cuatro partidos de Barcelona Sporting Club, y este miércoles 7 de agosto del 2019 mostró su molestia respecto a los malos resultados que obtuvo el club durante esos encuentros.

“Apenado por la situación de que no pasamos un buen momento en los últimos cuatro partidos hemos recibido 10; en los 11 años que he estado en el club no hemos recibido esa cantidad de tantos en juegos seguidos”, dijo el portero en los exteriores del estadio Monumental.



Durante su suplencia, el portero titular fue el uruguayo Damián Frascarelli, que estuvo en tres juegos de la LigaPro y uno de la Copa Ecuador. Durante esos partidos, los toreros recibieron cinco goles ante Mushuc Runa, uno ante Independiente del Valle, dos ante Universidad Católica y dos contra Santa Rita.



Tras exteriorizar su malestar, se le consultó a Banguera sobre la relación que tiene con Frascarelli y el entrenador amarillo, Leonardo Ramos. Dijo no tener inconvenientes con ellos.



A pesar de eso, apuntó: “No soy un tipo que me gusta el problema, trabajo con buena actitud y eso me ha tenido tantos años en la institución. Lo que uno pide es que juguemos más y hablemos menos, es lo que como futbolistas debemos demostrar, en la cancha y no afuera”.



Así mismo, descartó haber tenido conversaciones con el entrenador, respecto su suplencia durante los últimos partidos. Dice que se prepara para actuar cuando Ramos requiera su presencia en la cancha.



“No pido explicaciones cuando soy titular ni tampoco cuando no lo soy. No tengo que demostrar nada porque ya me conocen, le hemos dado cosas a Barcelona SC, como títulos”, dijo el golero de 33 años, que llegó al club en el 2009 y se coronó campeón en el 2012 y 2016.