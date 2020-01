La Supercopa Ecuador, el primer reto de los albos en la temporada 2020

LEA TAMBIÉN

No hay un consenso en Liga de Quito, al menos en el discurso oficial, respecto a si el partido de la Supercopa ante Delfín SC es un espacio para tomar revancha de la última final del torneo local, en la que los manabitas resultaron vencedores.

Los criterios son diversos. Los más elocuentes son los defensas Carlos Rodríguez y Franklin Guerra. Para ambos, el juego sabatino, que se realizará en el estadio Christian Benítez de Guayaquil, a las 16:00, sí constituye una reivindicación tras la caída de diciembre. “Nos quedó esa espina porque queríamos ganar la final. Para mí, la Supercopa es una posibilidad de que podamos ganarles y sacudirnos de esa derrota”, dijo ‘Paco’ Rodríguez, quien cumple su segunda temporada como jugador de la ‘U’.



Guerra, por su parte, recordó la tristeza del camerino en el estadio Jocay, aquel 15 de diciembre. “Lo que más nos dolió fue que fuimos superiores en los dos partidos, pero no logramos imponernos”.

¡Iniciamos la temporada disputando un nuevo título! ¡Este sábado vamos #PorUnaCopaMás! ¡Queremos ser los primeros campeones de la #SuperCopaEcuador! #LDUvsDEL pic.twitter.com/pDzVCSdEYo — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 28, 2020



Algo menos pasional fue el entrenador Pablo Repetto, quien aseguró que las plantillas de Liga y Delfín SC han cambiado y que los contextos no son los mismos para hablar de revanchas. “Jugamos aquella final con ganas de ganarla, pero no lo logramos. Ahora, estamos en un nuevo año, con otros retos, el primero de ellos, la Supercopa de este fin de semana, la situación es diferente”.



El cuerpo técnico de los albos y la dirigencia afrontan esta temporada ilusionados. En Pomasqui, los entrenamientos alimentan las expectativas, sobre todo por el nivel mostrado por los nuevos refuerzos: Matías Zunino impresionó por su capacidad de lectura de los momentos del juego, aunque tendrá que cumplir con su proceso de adaptación a la altitud de Quito; Marcos Caicedo se adueñó pronto del puesto de extremo ofensivo, aunque se lesionó en la Noche Blanca y no jugará el fin de semana y Pedro Pablo Perlaza cumplió en los primeros días con lo que de él se aspiraba: profundidad en los recorridos por la banda derecha y permanentes asociaciones por dicho sector con José Quintero, con quien intercambiará posiciones centrales y laterales, de acuerdo con las necesidades del partido.



Sin embargo, Repetto aclara que su equipo aún está en construcción y que se necesitan más partidos para que la idea se vaya fortaleciendo.