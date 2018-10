Ronaldo Nazario está interesado en el futbolista ecuatoriano Stiven Plaza

LEA TAMBIÉN

Stiven Plaza, el delantero revelación del Independiente del Valle, recibió hace dos meses la llamada de Ronaldo Nazario de Lima, el exjugdor del Real Madrid y campeón mundial con Brasil.

El brasileño estaría interesado en ficharlo para el mercado de invierno y llevarlo al Real Valladolid. Su velocidad, su buen trato de balón llamaron la atención del ahora principal accionista del club español.

El Valladolid es sexto en la LIga Porfesional de España, pero a pesar de ello ya están trabajando en reforzar la plantilla. Este diario confirmó que el jugador recibió la llamada de Ronaldo.



“Sí me llamó Ronaldo. Fue como hace dos meses”, aseguró el atacante de los rayados. La conversación no fue tan extensa.



Hablaron de fútbol y de que quería conocerlo. “No hubo una propuesta formal. Me dijo que quería conocerme personalmente y verme como jugaba”,

dijo el atacante.



Según Plaza, el encuentro estaría previsto para diciembre, aunque todavía no es seguro que el jugador de los registros del Independiente del Valle viaje al Viejo Continente.

Imagen referencial del jugador ecuatoriano Stiven Plaza, del Independiente del Valle. Foto: David Paredes / EL COMERCIO

“Todavía no se si ir o no a España”, dice algo tímido, vía telefónica.



Plaza ha marcado cinco goles en esta temporada con los Rayados en la Serie A. Llegó al club sangolquileño el año pasado. Desde entonces se ha transformado en uno de los jugadores promesa. Según Juan Carlos León, su buen juego en la Copa Libertadores Sub 20 fue clave para que otros clubes se enfocaran en él.



Según el diario deportivo Marca, el club estaría dispuesto a pagar por él cerca de USD 7 millones. Además, el rotativo español confirmó el interés del Valladolid por ficharlo.