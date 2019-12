Independiente Juniors peleará por el título pese a que no ascenderá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Carlos León, técnico del Independiente Juniors, ha tratado de levantar el ánimo del equipo después de que el club fuera privado de ascender a la Serie A. Al final de los entrenamientos, el esmeraldeño reúne a sus jugadores en el centro de la cancha para conversar con ellos.

La decisión que tomó el Directorio de la LigaPro sobre las filiales cambió los planes del club. A inicios de temporada el objetivo era ascender a la siguiente categoría. Ahora, el premio consuelo es ganar el campeonato.



Los jugadores se sienten frustrados, porque la decisión se tomó después de que el equipo clasificara a los ‘playoffs’ y se transformara en candidato firme para acceder a la categoría de privilegio. Jugaron el primer partido ante el Manta y empataron 1-1. Los Juniors ­tenían ventaja deportiva, por terminar segundos en la tabla. Sumó 66 puntos gracias a los 19 triunfos y nueve empates en la fase regular.



“Estamos muy dolidos con todo lo que ha pasado. Hemos luchado todo el año para conseguir el ascenso y estábamos a 90 minutos para lograrlo (…) Seguimos entrenándonos, pero ya nada es lo mismo. Nos quitaron la ilusión del ascenso”, dice el argentino Alexis Domínguez, goleador del equipo.



A finales del año pasado, la dirigencia decidió hacer una fuerte inversión para reforzar a la plantilla. El presupuesto de la filial es de USD 780 000, cuyo 85% se financia con los ingresos de auspiciantes y los derechos de televisión.



“La decisión fue difícil, porque llegó en un momento en que no nos lo esperábamos. Cuando se concibe el proyecto de tener un equipo peleando el ascenso, a la par Independiente del Valle propuso a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y LigaPro una normativa que regule los equipos filiales. Fue aprobada por esos organismos, pero no la implementaron”, asegura Andrés Larriva, presidente del club.



El ascenso tendrá un efecto económico. La dirigencia calcula que dejará de recibir USD 500 000 por derechos de televisión. Además, atraer nuevas marcas como ‘sponsors’ se complica.



A esto se suman otros efectos colaterales. El primer golpe fue la expulsión del club de la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi. Independiente Juniors ya no podrá jugar de local en la cancha del estadio La Cocha. Este martes 3 de diciembre del 2019 (15:30) visitará a la Liga de Portoviejo, en el Reales Tamarindos.



“La expulsión de la Aso de Cotopaxi fue dolorosa, pero entendemos. Ellos tenían muchas expectativas con el ascenso y se esperaban algo más grande para el próximo año y eso ya no se lo podemos dar”, dice Larriva, quien analiza la posibilidad de que el club se afilie a AFNA en el 2020. Por ahora, el juego de vuelta será en Sangolquí.

León ya habló con los directivos y con sus jugadores. La paralización del torneo, la semana pasada, sirvió para asimilar la decisión y fortalecer el ánimo del equipo. Entre los futbolistas hay incertidumbre sobre lo que pasará el próximo año.



“Teníamos ilusión de ascender y jugar en la Serie A. Era la oportunidad de muchos para mostrarnos y ahora no sabemos qué va a pasar”, dijo el mediocampista Sebastián Asanza.



El estratega León tuvo que cambiar la planificación de sus entrenamientos. El objetivo es ser campeones.



“Ahora solo nos queda jugar por alcanzar el título, pero con la inestabilidad e incertidumbre que la LigaPro ha generado”, dijo León.

Una de las principales tareas de ‘Pechón’, como llaman al DT León, es levantar el ánimo del equipo. Su cuerpo técnico se comprometió a mantener la competitividad del grupo.



La dirigencia es clara. El próximo año tendrán la oportunidad de jugar en la Serie B para continuar su proceso formativo. Como motivación extra, la nueva reglamentación permitirá a Independiente del Valle utilizar jugadores de la filial.



“Este año debíamos esperar que se abriese el libro de pases para mover jugadores en nuestros equipos. Ahora, la nueva normativa nos permite hacerlo en cualquier momento”, dice Larriva.



Los ‘playoffs’ se reanudan hoy con nuevos enfrentamientos. Los partidos que ya se disputaron en esta instancia quedaron anulados. Es decir, Orense visitará al Manta FC y Liga de Portoviejo recibe al Independiente Juniors. Ambos partidos se jugarán en horario unificado, a las 15:30. La revancha será el próximo domingo.

En caso que la filial del IDV gane el título, el equipo que acceda a la Serie A será el mejor ubicado en la tabla de posiciones, junto al vicecampeón.



Orense es el equipo que tiene la ventaja deportiva en esta instancia. Terminó primero con 68 puntos. En el caso de que la filial de los rayados no clasifique a la final, según el reglamento de la LigaPro ascenderán los finalistas.



Los días y las horas para la final serán programadas en esta semana.