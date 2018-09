El sacrificio de Édison Vega lo llevó a la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Édison Vega cumplió un sueño que tenía de niño. Ya debutó con la Selección absoluta y estuvo en cancha durante 68 minutos, tras ser reemplazado por su compañero de club, Fernando Guerrero. El mediocampista de Liga de Quito era uno de los siete jugadores convocados sin experiencia en la Tricolor.

Su anhelo de vestir la casaca amarilla se remonta a cuando empezó a jugar al fútbol. Quería ser seleccionado, pero no llegaban las convocatorias. Con paciencia decidió esperar. Trabajó en silencio en Deportivo Quito, Barcelona Sporting Club y en Liga de Quito, hasta que el ‘Bolillo’ se fijó en él.



Fue un proceso largo y sacrificado. Sobre todo en los últimos tres años que le tocó jugar en una posición a la que no estaba acostumbrado.



“Me sacrifiqué por el equipo. Me importaba más que el grupo esté bien. Jugaba como lateral izquierdo, cuando mi posición real es de volante central”, le dijo Vega a este Diario.



Esta temporada su suerte cambió. En diciembre jugará la final del Campeonato Nacional y su club aún sigue en pelea en la Copa Sudamericana. Su buena campaña hizo que el entrenador colombiano se fijara en él y lo tomara en cuenta para el inicio de su segundo ciclo al mando de la Selección.

“Lo primero para convocar a un jugador es que me guste, luego que sea profesional, buena persona, inteligente, que ayude al grupo más allá de su individualidad. No digo nada de fútbol porque se sobreentiende que si lo llamo tiene condiciones”, dice Gómez.



Después del partido ante Jamaica, el imbabureño podría repetir la titularidad ante Guatemala, esta noche (20:05). Ayer realizaron la última práctica en Harrison, Nueva Jersey y estaba previsto que la delegación viajara a Chicago, donde se jugará el último amistoso de Ecuador, en Estados Unidos.



Los entrenamientos fueron bajo la lluvia y con una temperatura de 13 grados. Un clima que no fue favorable para los seleccionados. Sin embargo se hizo lo planificado por el cuerpo técnico.



“Salgo contento por el rendimiento individual; analizar colectivamente no es posible porque son pocos días de práctica”, dijo el entrenador cafetero al final del primer juego disputado en el Red Bull Arena.

Ángelo Preciado (der.), alternativa en defensa. Foto: cortesía Ecuafútbol

Para Gómez, este grupo de jugadores jóvenes deberá ser cobijado por los de experiencia en la Selección. Ese es el caso del golero Alexander Domínguez, Juan Carlos Paredes y Frickson Erazo. Ellos volverían a ser titulares esta noche. Además en las eliminatorias tendrá a otros jugadores como Antonio Valencia, quien es el llamado a ser el máximo referente del equipo.



“Empezamos con pie derecho, ganando que es lo importante”, declaró a la prensa el defensa Frickson Erazo, uno de los jugadores con experiencia que el ‘Bolillo’ Gómez alineó en el primer amistoso.



El partido ante los centroamericanos será la oportunidad de probar a otros que no tienen experiencia en la Tri absoluta. Están a disposición Alan Franco, Jhegson Méndez, Jhon Espinoza, Ángelo Preciado, Gustavo Vallecilla y Pedro Ortiz.



Tras el cotejo, la delegación se separará. Los jugadores que militan en el extranjero se unirán a sus respectivos clubes. La siguiente convocatoria sería para finales de este mes, para la doble fecha FIFA de octubre.