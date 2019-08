¿Convenció el rendimiento de Andrés Chicaiza como titular en Liga de Quito?

LEA TAMBIÉN

El pedido era un clamor popular en Liga de Quito: que Andrés Chicaiza sea titular. Este miércoles 21 de agosto del 2019, el DT Pablo Repetto ubicó al volante otavaleño en el medio campo en lugar de Jhojan Julio (expulsado) en el partido ante Boca Juniors en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Hasta Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, anticipó en los días previos que Chicaiza, el 10 de la temporada, sería titular en el partido de la Libertadores. Y así fue. El creativo tuvo la oportunidad en un partido bravo.



Chicaiza tuvo la oportunidad de rematar al arco a los 23 segundos de iniciado el partido. Su disparo se fue muy lejos del arco de los argentinos, en la primera llegada. Después Chicaiza no fue el generador de fútbol que esperaban los hinchas. Pablo Repetto, en un tiro de esquina, le pegó un grito para que despertara, pero no hubo reacción.



Al cierre del primer tiempo, Chicaiza generó un tiro libre, pero que no fue bien capitalizado por Anderson Julio. Por la expulsión de Jefferson Orejuela, antes de irse al descanso, Chicaiza fue el elegido por Repetto para recomponer el medio campo. En su lugar ingresó el volante de la Selección Sub 20 Jordy Alcívar.



Repetto, por más de una ocasión, ha expresado su molestia por la insistente pregunta sobre la suplencia de Chicaiza. ¿Volverá a ser titular en la revancha?