Racing Club, líder de la Superliga, se prueba ante el bicampeón, Boca Juniors

Racing Club, líder de la Superliga argentina con 19 puntos, tendrá este domingo 7 de octubre de 2018, un duro examen cuando reciba en su estadio al actual bicampeón, Boca Juniors, en la octava jornada del torneo local, que comienza extraordinariamente el sábado y termina el lunes.

Racing afrontará su partido contra los ‘xeneizes’ con el optimismo de saber que la última vez que se vieron las caras, en noviembre de 2017, se quedaron con la victoria por 1-2 en la Bombonera.



La ‘Academia’ lleva además seis triunfos consecutivos por el torneo local. El único que no ganó fue el primero, ante Atlético Tucumán, que le empató 2-2. Por su parte, Boca Juniors que empató 1-1 ante Cruzeiro en la noche del jueves y se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores

en el partido de vuelta de los cuartos de final, tras la victoria por 2-0 conseguida en la Bombonera el 19 de septiembre.



En el torneo argentino, el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto es quinto con 13 puntos, detrás de Racing Club (19), Atlético Tucumán (14), Huracán (14) y River Plate (13).



El partido que cruzaría al tercero de la tabla de clasificación, Huracán, con el décimo noveno, Argentinos, se postergó porque los efectivos policiales estarán abocados a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, que se celebrarán del 6 al 18 de octubre.



El Comité de Seguridad de Capital pidió que no se realicen los partidos previstos durante esos días en Buenos Aires, algo que la Superliga aceptó.

Lo mismo ocurre con el encuentro entre River Plate, que ocupa la cuarta posición de la tabla, y Defensa y Justicia -sexto-, que tampoco no tiene fecha confirmada.

En tanto, Independiente, decimocuarto con 7 puntos, arrancará el sábado la jornada ante Patronato que continúa en el penúltimo puesto y está en zona de descenso.



El Rojo intentará dejar atrás la eliminación que sufrió este martes ante River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores.



San Lorenzo, décimo quinto con siete unidades, intentará escalar en la clasificación este domingo frente a Banfield, que tiene nueve y es décimo segundo.

Cronograma de la séptima jornada (del sábado 6 al lunes 8 de octubre)

Sábado 6 de octubre

Aldosivi vs. San Martín

Gimnasia vs. Godoy Cruz

San Martín de San Juan vs. Vélez

Patronatov vs. Independiente.



Domingo 7 de octubre

Banfield vs. San Lorenzo

Atlético Tucumán vs. Lanús

Rosario Central vs. Unión

Talleres vs. Belgrano

Racing Club vs. Boca Juniors



Lunes 8 de octubre

Tigre vs. Estudiantes

Colón vs. Newells



Postergados:

Huracán vs. Argentinos Juniors

River Plate vs. Defensa y Justicia