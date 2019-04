Así quedaron definidas las llaves de los 16vos de final de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Copa Ecuador se retomará este 24 de abril del 2019, con la participación de los 32 clubes de Primera y Segunda Categoría. La noche de este 2 de abril se realizó el sorteo para los emparejamientos de los 16vos de final.

"Es el piloto de algo que podemos hacerlo más grande. Es un torneo que va a necesitar mucho trabajo, hay que hacer muchos ajustes, pero estoy seguro que nos dará frutos", dijo el presidente de la FEF, Francisco Egas.



La mecánica cuida que los 32 equipos tengan igualdad de oportunidades. La primera ronda inicio en el 2018, con la participación de los 20 equipos campeones provinciales, dos invitados y dos del fútbol amateur, de los que finalmente clasificaron seis a esta etapa.



Para el sorteo se ubicó a los equipos de la Serie A como cabezas de llave. En otro bombo estaban los 10 miembros de la serie B y los seis clasificados de la etapa preliminar.



Así quedaron definidos los enfrentamientos:



Llave A: Liga de Quito vs. La Gloria (Azuay)

Llave B: Barcelona vs. Mineros (Bolívar)

Llave C: Olmedo vs. Alianza (Chimborazo)

Llave D: Fza. Amarilla vs. Santa Rita

Llave E: G. City vs. Clan Juvenil

Llave F: El Nacional vs. Anaconda (Orellana)

Llave G: Aucas vs. Toreros (Guayas)

Llave H: Ind. Del Valle vs. Orense

Llave I: Macará vs. Atl. Porteño

Llave J: U. Católica vs. Ind. Juniors (Cotopaxi)

Llave K: T. Universitario vs. Liga de Loja

Llave L: D. Cuenca vs. Gualaceo

Llave M: América vs. Liga de Portoviejo

Llave N: Mushuc Runa vs. Manta

Llave O: Emelec vs. Pto. Quito

Llave P: Delfín vs. Insutec (Los Ríos)