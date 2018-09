Óscar Quagliatta: ‘Me da nostalgia volver a Cali luego de 20 años’

LEA TAMBIÉN

El asistente técnico de Liga de Quito es muy querido en Cali. Óscar Quagliatta salió campeón con el Deportivo Cali en el campeonato colombiano de 1995-1996. El uruguayo recordó con nostalgia su regreso a la ‘Sucursal del Cielo’.

“Recuerdo el cariño de la gente, lo que fue el título luego de 22 años. Ese grupo humano que teníamos. Ahora estamos del otro lado y somos rivales” comenta el entrenador uruguayo en el hotel Spiwak donde se hospeda la delegación de Liga en Cali. El ‘Cucho’, como es apodado el estratega, siente el cariño de la afición caleña.



Óscar Quagliatta se considera una persona temperamental. Durante los cotejos, se caracteriza por ser quien vive el fútbol con mayor intensidad, de todo el cuerpo técnico de Pablo Repetto. “Es como uno siente el fútbol. Yo lo siento de esa manera. Me considero una persona temperamental y a veces me extralimito un poco”, confesó.



El motivador charrúa es consciente de la presión que tiene Liga al jugar dos torneos de forma simultánea. “Como equipo grande tienes que ganar todo lo que juegas. Hemos ido de a poco, primero ganamos la etapa para tener acceso a la final y disputar la Copa Libertadores 2019. No podemos dejar de lado el torneo nacional, en la Sudamericana te levantas un día con el pie malo y quedas eliminado”, aseveró.



La ‘U’ arranca el partido con una ventaja de un gol. En el cotejo de ida, los albos derrotaron 1 a 0 al Deportivo Cali con gol de Ánderson Julio. “Va a ser un equipo que saldrá a jugar más. Te va a presionar más arriba con el apoyo de su gente. Son 90 minutos donde hay que estar concentrados y esperar que la suerte nos acompañe también”, indicó Quagliatta.



Liga de Quito se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles 19 de septiembre del 2018, a las 19:45 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental de Palmaseca. El equipo universitario no reconoció el escenario deportivo y se entrenó en el estadio Pascual Guerrero para afinar los últimos detalles. Juan Luis Anangonó no se recuperó y el titular en el ataque será Gastón Rodríguez.

