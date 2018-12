Mayra Argüello sacó al Olmedo de la crisis y lo ascendió a la Serie A del balompié ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Al hablar del ascenso de categoría del Centro Deportivo Olmedo el entusiasmo se siente en el tono de voz de su presidenta, Mayra Argüello. Ella no solo es la primera mujer en dirigir el equipo riobambeño que este 2019 cumplirá 100 años de vida institucional, sino que también es reconocida por haber rescatado al equipo de las deudas cuando en el 2015 estuvo a punto de desaparecer.

Mayra tiene 42 años, una personalidad jovial y un innegable aire maternal que la ayudó a acercarse a los jugadores del club. Esa cercanía se nota cada vez que arriba al complejo deportivo, los jugadores dejan sus ejercicios y se acercan a conversar con ella.



“La mayoría son migrantes, están lejos de sus casas y sus familias tienen problemas personales y una parte importante en el éxito del equipo es ayudarlos a sentirse comprendidos”, dice con la sensibilidad que logró al convertirse en madre de su pequeño Christofer.



Ella cuenta que, aunque siempre se destacó en el baloncesto, donde fue seleccionada en el equipo de su colegio, desde pequeña se sintió conectada con el Olmedo por el fanatismo de su tío y a la tradición futbolera de su familia. “Nunca me perdía un partido, siempre estaba en los graderíos alentando al equipo y no puedo olvidar el festejo del 2000 cuando quedamos campeones de la Serie A, lo que no me imaginé es que llegaría a ser presidenta”, cuenta entre risas.



Asumir la dirección administrativa del equipo implicó para ella un desafío doble. Ocurrió en el 2015, cuando Luis Aimacaña, exgerente de la liquidada Cooperativa Acción Rural, desapareció dejando al equipo sumido en deudas, con denuncias laborales, plantillas impagas, sanciones en la FEF y una serie de conflictos legales.

Mayra Argüello aparece con el equipo que jugó el campeonato del 2017 en la Serie B. Foto tomada de la cuenta de Facebook del Olmedo



Durante una semana nadie se hizo cargo del equipo. Un grupo de hinchas y periodistas se unió en una campaña de recolección de fondos para tratar de salvar al equipo organizando maratones y colectas, pero eso era insuficiente.



Mayra recuerda que un amigo le visitó en su casa y le propuso administrar el club junto a su esposo Manuel Uvidia. “Era una decisión riesgosa. Implicaba arriesgar nuestro patrimonio familiar pero decidimos hacerlo por amor al equipo y por la confianza que teníamos en una estrategia de sacar al Olmedo del hueco”.



La familia invirtió cerca de USD 2,8 millones en el pago de algunas deudas, y aún están trabajando en otras, como la hipoteca del complejo del equipo. En su período se encontraron con demandas de exjugadores, 19 procesos acumulados y una compleja situación legal del equipo.



Ella prefiere guardar en reserva el déficit del equipo. Su equipo recibió esta temporada más de USD 400 000 por derechos de TV y el presupuesto para ascender a la Serie A fue de USD 850 000.

Sus primeros meses en el cargo, a finales del 2015 e inicios del 2016, fueron tensos. Los hinchas desconfiaban en sus cualidades de administradora. “Nunca una mujer se había hecho cargo del equipo y la gente al principio mostró rechazo. Pensaban que mi esposo sería el nuevo presidente, y fue un balde de agua fría para ellos saber que era yo”, cuenta.



Cuando inició su gestión la imagen del equipo estaba desgastada por lo que impulsó una intensa campaña de marketing. Ella es titulada en banca y finanzas y su objetivo es convertirlo en una empresa estable y rentable.



Los resultados de ese trabajo se evidenciaron al poco tiempo, cuando la economía empezó a estabilizarse y los hinchas empezaron a apoyar al equipo, que actualmente está al día en sus salarios.



También se ha encontrado con un grupo de hinchas que cuestionan su administración. Ellos han enviado comunicaciones a la FEF y la LigaPro con observaciones de “dinero que corresponden al club y que supuestamente fueron depositados en cuentas personales”.



Ahora su gran plan es preparar la campaña del campeonato 2019, donde hay otros parámetros.