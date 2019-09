Neymar entra en la convocatoria del PSG para jugar contra el Estrasburgo

LEA TAMBIÉN

La estrella brasileña Neymar entró en la convocatoria del París Saint-Germain para jugar contra el Estrasburgo, el sábado 14 de septiembre del 2019 en la quinta fecha de la Ligue 1, y podría volver a ser alineado por su club tras cuatro meses de ausencia, anunció este viernes 13 de septiembre su técnico Thomas Tuchel.

El técnico alemán no aseguró que el brasileño, que estuvo a punto de regresar al FC Barcelona en el último mercado de fichajes, estará en el once estelar del conjunto francés. “Le tenemos en el grupo, eso seguro, es necesario que vuelva”, dijo.



“Estoy convencido que va a dar todo para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Y nuestro primer objetivo es ganar al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Teniendo en cuenta además que Neymar está suspendido para el inicio de la UEFA Champions League el miércoles 18 de septiembre del 2019 contra el Real Madrid”, añadió Tuchel, que se entrevistó con el crack de la ‘Seleçao’ en el entrenamiento del jueves y precisó que pensaba hablar con él de nuevo el viernes por la tarde.



Neymar, que acaba de llegar de una concentración de su selección en Estados Unidos y jugó 30 minutos en la noche del martes al miércoles, se entrenó con el grupo parisino el jueves cuando tenía la posibilidad de quedarse en el gimnasio para recuperarse del cambio horario, precisó el alemán.