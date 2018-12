El Nacional e Independiente del Valle, campeones de torneos en el país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directiva de El Nacional recibirá el informe del cuerpo técnico del equipo de Reserva para analizar cuántos jugadores pueden ser parte del plantel de Primera en el 2019. El equipo de los puros criollos se coronó campeón -el sábado pasado- en el torneo nacional organizado por la Ecuafútbol.

Lo hizo con drama, al perder 2-1 ante el Aucas en el complejo El Sauce, en Tumbaco. En la final de ida jugada en el sur ganó 3-1, pero el marcador global fue 4-3 a favor de los rojos.



Ahora el DT ecuatoriano Pablo Amaya, exfutbolista, tendrá que presentar el informe primero a la directiva y luego al nuevo entrenador que sea contratado para el 2019. Todavía el presidente Tito Manjarrez no se ha pronunciado. “Agradecerles por el esfuerzo a lo largo del torneo. Ojalá la mayoría se mantenga y sean la base para Primera. Es una alegría lograr el título con los talentos del club”, dijo el entrenador Pablo Amaya, de la Reserva.



El Nacional terminó en primer lugar de la tabla acumulada. Alcanzó los 77 puntos en los 44 partidos jugados. Anotó 75 goles y recibió 67.



La gran campaña se consolidó con el título y la vuelta olímpica que dio el equipo rojo. Los padres de familia y los parientes de los futbolistas participaron en los festejos.

Una de las alternativas que analizará la directiva es que Amaya se integre al cuerpo técnico como uno de los asistentes, pero eso todavía no ha sido confirmado.



Aucas, en cambio, cerró el año con la frustración de perder el cupo a la Copa Sudamericana y el título en la Reserva. La base del equipo fue el mismo plantel que alcanzó el título en la categoría Sub 18.



En los torneos juveniles sigue mandando el equipo de Independiente del Valle. En los últimos 10 años, desde que los rayados están en el fútbol profesional, el equipo ha cosechado 10 títulos en la categoría Sub 16 y nueve en la Sub 18. En esta última venció el sábado pasado a El Nacional, 2-0, en el complejo de Chillo-Jijón.



El equipo Sub 18 contó con el apoyo de Gonzalo Plata en la final. Él fue el autor de uno de los dos tantos. Plata se destacó por su participación con el equipo de Primera de los rayados.

Independiente del Valle Sub 18 venció en la final 2-0 a El Nacional, en Chillo-Jijón. Foto: Tomado de la cuenta @somoscantera

El DT Ismael Rescalvo confió en su talento en partidos claves y terminó siendo una de las revelaciones del torneo. Santiago Morales, gerente del club, fue uno de los directivos que felicitó a los jugadores de la Sub 18, que en su mayoría son formados en la cantera del equipo de Sangolquí.



La campaña de Independiente fue destacada. Llegó a los 92 puntos en los 44 partidos jugados. Este torneo se jugó con el mismo formato que el de la Serie A. Es decir hubo dos etapas y se resolvió con las finales.



Independiente fue una fábrica de goles para confirmar su noveno título consecutivo. En todo el año anotó 104 goles y solo recibió 39.



Denilson Obando fue uno de los goleadores del Valle. En total marcó 14 goles; pero El Nacional tuvo al goleador de todo el torneo: Pablo Ángel Amaya, hijo del técnico de la Reserva, anotó 27 tantos y recibió el premio como máximo goleador del torneo juvenil.

En otra categoría donde Independiente confirmó su superioridad fue en la Sub 16. En esta división, el equipo del Valle registró un puntaje histórico. Llegó a los 114 puntos en la tabla acumulada del año.



En los 44 partidos jugados registró 37 victoria, tres empates y solo cuatro derrotas. Ese rendimiento permitió que tres fechas antes de finalizar la segunda etapa ya se confirmara como el campeón.



“Ha sido resultado del trabajo permanente de las formativas. La dedicación de los entrenadores y el esfuerzo de los chicos ha rendido sus frutos”, manifestó Morales.



En la categoría Sub 14 perdió la final con Emelec y en la Sub 12 se coronó campeón.



El objetivo de los rayados es seguir formando talentos de exportación como Stiven Plaza (vendido al Valladolid).