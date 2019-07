El Mundial de Clubes ya tiene fecha: del 11 al 21 de diciembre del 2019

LEA TAMBIÉN

La FIFA dio a conocer este viernes 26 de julio del 2019 que la Copa Mundial de Clubes 2019 se disputará nuevamente en Catar y las fechas acordadas serán entre el 11 de diciembre, con el partido inaugural, y el 21 del mismo mes, fecha en que se coronará al nuevo campeón del mundo.

El Mundial de Clubes, que repite sede, mantendrá su formato actual de siete equipos, los cuales lucharán por el último título del año en ocho partidos, distribuidos entre primera ronda, segunda ronda, semifinales, partido por el tercer lugar y la final.



El CF Monterrey (campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf), el Hienghne Sport (campeón de la Liga de Campeones de Oceanía) y el Liverpool (campeón de la Liga de Campeones de la UEFA) son los únicos equipos que ya tienen su nombre inscrito en el torneo, a la espera del resto de participantes.



Si bien las fechas de los encuentros ya están establecidas, faltan por definirse los equipos representantes de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) y el campeón de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, los cuales se conocerán en los próximos meses.



En primera instancia, el equipo que se enfrente al Hienghne Sport el 11 de diciembre en el partido inaugural, dependerá del resultado de la Liga de Campeones de la AFC, dado que si el campeón es un club de Catar, este se clasificará directamente a la segunda ronda y el subcampeón disputaría el partido inaugural.

En el caso de que el campeón de la AFC no sea un club de Catar, será el campeón de la Liga de las Estrellas de Catar, el Al Sadd, quien dispute el partido ante el Hienghne Sport.



En segunda ronda el 14 de diciembre, los partidos serán definidos por medio de un sorteo en la casa de la FIFA en Zúrich el 16 de septiembre, en el que participarán el ganador de la primera ronda contra los representantes de la CAF, AFC y la Concacaf, distribuidos como equipo A, B, C y D sin un orden particular.



El 17 y 18 de diciembre en las semifinales, los partidos se disputarán entre los ganadores de la segunda ronda contra el Liverpool y el campeón de la Copa Libertadores, que se conocerá, si no se presenta algún imprevisto, el día 23 de noviembre, fecha de la final.



El partido por el tercer puesto y la final se disputarán el día 21 de diciembre.

A los temas por definir se suma el de los estadios que albergarán estos partidos, el horario de inicio de los mismos y posteriormente se informará a los aficionados sobre la venta de entradas para el torneo.