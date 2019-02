Secretaria adjunta de la Conmebol explicó las diferencias entre los casos del Barcelona SC y los 21 clubes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La polémica suscitada por la eliminación del Barcelona Sporting Club en la segunda fase de la Copa Libertadores derivó en que 21 clubes sudamericanos inscritos para participar en los torneos de la Conmebol -Libertadores y Sudamericana- hayan presentado irregularidades al momento de la inscripción de las denominadas “listas de buena fe” de sus jugadores.

La periodista Luciana Rubinska de la cadena deportiva Fox Sports Argentina, entrevistó este jueves 21 de febrero de 2019 a Monserrat Jiménez, secretaria general adjunta de la Conmebol, quien explicó la diferencia entre el caso de los 21 clubes que no presentaron sus listas a tiempo con la alineación indebida del futbolista colombiano Sebastián Pérez en el Barcelona Sporting Club.



Vía telefónica, Jiménez recordó a Fox Sports las “dimensiones” que necesitan los clubes para participar en un torneo avalado por la Conmebol. “La dimensión deportiva (la clasificación de los clubes), y la dimensión administrativa que implica una serie de pasos para poder inscribir tanto a los jugadores como al cuerpo técnico para los torneos” explicó.

“Estos trámites se dan en fechas establecidas en los reglamentos que son aprobados y notificados a los equipos antes del sorteo de la Libertadores o Sudamericana, que en este caso se dio en diciembre del año pasado” mencionó Jiménez quien destacó que desde diciembre de 2018 los clubes y las asociaciones miembro ya contaban con las fechas en las cuales tenían que presentar los documentos para sus inscripciones en el torneo continental. “Específicamente 21 clubes en conjunto tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, presentaron tarde las ‘listas de buena fe’ de sus equipos”, agregó.



La directiva de la Conmebol hizo hincapié en los errores encontrados en la inscripción de los futbolistas. Aquí, Jiménez detalló: “Cuando decimos que hay errores es porque este proceso de inscripción de jugadores tiene tres pasos: el primero es la inscripción en el ‘Commerce’, un sistema de la Conmebol donde están todos los jugadores. El segundo, las federaciones miembro deben aceptar esa lista; esa aceptación lo que busca es demostrar que esos atletas están debidamente inscritos en la federación miembro y el tercero, por una cuestión de seguridad, pedimos que esa lista sea remitida y firmada tanto por la secretaría o presidente de la asociación miembro y por el presidente o secretaria/o del club”, explicó Jiménez.



“En la mayoría de los casos lo que ocurrió fue que obviaron el segundo paso. Es decir, inscribieron en el ‘Commerce’, nos mandaron la lista firmada dentro del paso establecido. Sin embargo, la aprobación en el sistema ‘Commerce’ por parte de la asociación miembro se dio con un retraso de entre minutos y 24 horas. Entonces Conmebol tenía la seguridad de que los jugadores que estaban siendo inscritos estaban dentro de la Federación miembro, pero el reglamento habla de que la aprobación también se tiene que dar vía ‘Commerce’”, agregó Jiménez.



La secretaria general adjunta del organismo sudamericano, en la entrevista a la cadena Fox Sports aclaró que ya fueron remitidos los expedientes de todos los equipos infractores al Tribunal de Disciplina de Conmebol y que hasta que el mismo de un dictamen, la competencia sigue con normalidad.

​

"DESDE DICIEMBRE LOS CLUBES TIENEN LA FECHA EN QUE DEBEN PRESENTAR LAS LISTAS"#CentralFOX La palabra de Monserrat Jiménez, secretaria general adjunta de @CONMEBOL sobre las listas de buena fe de los clubes.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/Drcbc6wnPn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2019

"PEDIMOS QUE LEAN LOS REGLAMENTOS"



Monserrat Jiménez, secretaria general adjunta de @CONMEBOL habló con #CentralFOX



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/i3MnbwjYt2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2019



Jiménez también explicó que ese error de los 21 clubes es “completamente distinto” al que cometió Barcelona Sporting Club con Sebastián Pérez.



“Sebastián Pérez estaba inscrito en el club Pachuca de México. Para que una transferencia se lleve a cabo, eso se hace del TMS que es el sistema de FIFA para transferencias internacionales”. “Entonces, ellos (Barcelona SC) compraron al jugador Sebastián Pérez y el club de México autorizó la venta; cargan en el sistema de transferencias y remiten a la asociación miembro de Ecuador”. “Para que la transferencia pudiera culminarse era necesario que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) acepte el jugador, porque si no acepta, el futbolista sigue inscrito en la Federación que emitió el pase”, inició.



“Si bien Pachuca solicitó la transferencia a fines de enero y remitió a la FEF dentro del plazo, la FEF no aceptó la transferencia hasta el 4 de febrero, habiéndose cerrado el 2 de febrero la inscripción”. “Por eso el club uruguayo hizo la protesta de alineación indebida y pidió que se remitiera una nota a la FIFA que nos contestó el 8 de febrero del 2019 donde establece que se confirmó el recibo del CTI (certificado de transferencia internacional) el 5 de febrero del 2019 a las 14:25 horas”, añadió.



Jiménez continuó con la explicación e informó que la inscripción de Pérez en Ecuador se había dado ese mismo día (5 de febrero) y cómo la fecha tope de inscripción (para la Copa Libertadores) fue el 2 de febrero, cuando se jugó el compromiso (6 de febrero) el colombiano no pertenecía, según el reglamento, a Barcelona SC. A todo esto, Monserrat Jiménez hizo una revelación: una opción que tenía el club 'torero' y que no la hizo efectiva.



“¿Tenía el Barcelona SC un remedio legal para esto? Sí tenía, que era la inscripción provisional del jugador que no la utilizó. Entonces, con ese criterio, el jugador colombiano estuvo inscrito en la federación mexicana de fútbol, conforme lo establece la legislación de la FIFA y conforme a una nota que nos remitió la FIFA informando sobre esta situación”, sentenció.

Para finalizar la entrevista a Fox Sports Argentina, Jiménez dijo: “El pedido que hacemos, con la solidaridad de todos, es que lean los reglamentos” dijo Jiménez. “Nosotros les mandamos circulares recordando la fecha, pidiendo que se lo haga y esto es exclusiva responsabilidad del club y de la Asociación / federación miembro mandar sus listas en tiempo y en forma”. “Ahora, solo queda esperar el resultado del Tribunal Disciplinario y ver cómo continuamos”. “Pero ahora, todos los clubes siguen jugando la Libertadores ordinariamente” sentenció la secretaria general adjunta de la Conmebol.