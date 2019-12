Miller Salazar: ‘Moisés Corozo desea regresar a la ciudad de Ambato’ 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miller Salazar, presidente del Macará, tiene nuevo planes para Moisés Corozo luego de no llegar a un acuerdo con Barcelona Sporting Club para el 2020. El dirigente ‘celeste’ indicó que el defensa los “llamó” para indicarles que desea regresar a la ciudad de Ambato y jugar con los ‘celestes’ el campeonato nacional LigaPro 2020.

“El tema entre Moisés Corozo, Barcelona SC y la dirigencia no se concreta porque no hemos firmado nada. Vamos a buscar alguna opción para que juegue en el fútbol internacional o permanezca en el club”, dijo Salazar.



Entre las ofertas que analizan los dirigentes ambateños y el representante del jugador es de dos equipos nacionales y clubes de China, Turquía, México y Estados Unidos.



El defensa Corozo fue anunciado en la presentación del nuevo entrenador canario, Fabián Bustos. Uno de los problemas para no llegar a la incorporación por parte del Barcelona SC sería la parte económica.