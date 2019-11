Fuerte discusión entre Guillermo Almada y Miguel Herrera en el partido Santos ante América en México

LEA TAMBIÉN

El estratega uruguayo Guillermo Almada quien dirige al Santos Laguna y Miguel Herrera DT del América tuvieron en la noche del sábado 2 de noviembre una acalaroda y fuerte discusión en los minutos finales del partido de la fecha 17 entre América y Santos del torneo Apertura Mexicano.

El chileno Diego Valdés y el uruguayo Brian Lozano convirtieron este los goles con cuatro minutos de diferencia para darle al Santos Laguna una victoria de 1-2 en su visita al América y se confirmó como líder del balompié mexicano.

En el estadio Azteca, casa del América, las ‘Águilas’ dominaron el primer tiempo; concretaron varias llegadas al área rival hasta que en el minuto 39 el colombiano Andrés Ibargüen convirtió con un remate cruzado a pase de su compatriota Roger Martínez.



América empezó la segunda mitad mejor, sin embargo erró por lo menos tres oportunidades claras de ampliar la ventaja, dos de Henry Martin y una de Sebastián Córdova y fueron los visitantes los que en tres minutos le dieron la vuelta al partido.

En el minuto 67 el ecuatoriano Erick Castillo entró por la banda derecha y le puso un balón a Valdés quien convirtió de cabeza para empatar el duelo.

Santos creció y en el 71 decidió la victoria con un penalti bien cobrado por Lozano.



América se fue con todo al ataque a recuperar lo perdido; Santos se plantó bien y en las pocas oportunidades de los azulcremas no hubo quien rematara con buen tino; en el descuento el paraguayo Bruno Valdéz tuvo el empate en su cabeza pero remató por fuera.

Pero cuando transcurría el minuto 90+3’ se produjo una fuerte discusión entre Miguel Herrera y Guillermo Almada. Al borde del campo de juego, el ‘Piojo’ Herrera quien regresaba a la zona técnica después de dos cotejos ausente, increpó vehemente al exentrenador del Barcelona Sporting Club de Ecuador, quien también le respondió en el mismo tono. El árbitro del cotejo se percató de esto y exhibió la cartulina roja a los dos entrenadores.

Con la victoria el Santos de Guillermo Almada llegó a 10 victorias, con tres empates, tres derrotas y 33 puntos, cuatro más que el Necaxa, derrotado 1-2 por el Pachuca del estratega argentino Martín Palermo.



El ecuatoriano Romario Ibarra anotó de cabeza en el minuto 32 a pase de Raúl López y el argentino Franco Jara anotó un penal en el 81 para que el Pachuca sorprendiera al Necaxa en su propio estadio. Cristian Calderón descontó por el cuadro local con un golpe de zurda en el 93.



En otro partido el Veracruz sacó un inesperado empate 1-1 en casa de los favoritos Rayados de Monterrey, luego de haber roto a mitad de semana una racha de 41 encuentros sin ganar.



El inglés Colin Kazim Richards, que el pasado martes le dio al Veracruz una victoria sobre el Puebla, convirtió de cabeza en el 67 y le dio al Veracruz la ventaja que se esfumó en el 94 con un gol del argentino Rogelio Funes Mori.

El Monterrey dejó ir dos puntos, lo que lo mantiene en décimo lugar con 21 unidades, a dos de la zona de clasificación.



Este sábado Querétaro y Tigres empataron sin goles y confirmaron su boleto a la liguilla en una jornada que empezó ayer con el triunfo del San Luis, 1-2 en casa del Atlas y el empate de los Pumas UNAM del entrenador español Michel de visita en Puebla.



La jornada terminará este domingo 3 de noviembre con los duelos Toluca vs. Guadalajara, Juárez FC vs. Tijuana y León vs. Morelia.