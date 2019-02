Manchester United goleó 3-0 al Fulham y está en zona de Champions League

LEA TAMBIÉN

El Manchester United, club inglés en donde juega el ecuatoriano Luis Antonio Valencia, se metió este sábado 9 de febrero de 2019, en puestos de la UEFA Champions League de forma momentánea, gracias a la victoria por 0-3 cosechada ante un blando Fulham.

Los hombres de Ole Gunnar Solskjaer solventaron el encuentro en la primera parte con los goles de Paul Pogba, que suma ocho tantos desde que llegó el noruego, y de Anthony Martial, quien volvió a la titularidad tras superar unos problemas físicos.



Solskjaer sumó su décima victoria en 11 partidos a cargo de los ‘Red Devils’ y los mete de manera provisional en puestos de la UEFA Champions League, a la espera de que el Chelsea visite este domingo al Manchester City.



El United es cuarto, con 51 puntos, uno más que los ‘Blues’ y a 11 del liderato del City.



El Fulham, hundido en puestos de descenso, dispuso de la oportunidad de adelantarse en los primeros minutos, cuando un centro de Andre Schürrle encontró a Luciano Vietto dentro del área, pero el remate del argentino se marchó a la derecha de la portería defendida por David De Gea.

El mediocampista francés del Manchester United, Paul Pogba, anota su tercer gol desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa ante el Fulham jugado en el Craven Cottage Stadium en Londres el 9 de febrero de 2019. AFP

Los ‘Red Devils’ formaron de inicio con Juan Mata, Ander Herrera y De Gea y se adelantaron en el marcador a los catorce minutos tras una recuperación en tres cuartos de cancha de Herrera.



El español abrió a Martial, quien filtró para que Pogba sorprendiese a Sergio Rico con un disparo fuerte al primer vertical.



Apenas sufría el United en Craven Cottage cuando llegó el segundo, Martial recogió el cuero en campo propio, cabalgó hasta la frontal del área deshaciéndose de dos defensas y la cruzó al palo largo de Rico.



Solskjaer reservó a varios efectivos importantes para el duelo de este martes contra el Paris Saint Germain en los octavos de final de Champions y dejó en el banquillo a Eric Bailly y Marcus Rashford y no convocó a Victor Lindelof.



Aun así, el United no sufrió para mantener el marcador ante un Fulham sin

alma que encajó el tercero con un penalti transformado por Pogba y cometido sobre Mata.



Los Cottagers, que no han remontado el vuelo tras la llegada de Claudio Ranieri, son décimo novenos con 19 puntos, a siete de la salvación.