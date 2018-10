Macará se juega en gran medida la segunda etapa ante Emelec

LEA TAMBIÉN

Macará, líder actual de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, se jugará en gran medida la posibilidad de adjudicarse la mencionada etapa en su visita el próximo domingo 21 de octubre al campeón actual del torneo de Ecuador, el Club Sport Emelec, y Aucas podría quedar en el primer puesto si derrota a Delfín SC y pierde Macará.

Si el conjunto ambateño pretende quedarse con la etapa, deberá ganar o empatar en su visita al Emelec, que no se puede dar el lujo de perder o empatar en su afán por retener el título local.



Mientras Macará tiene 25 puntos, Emelec está con 21, pero ninguno saldrá de favorito, pues Macará juega muy bien de visitante, y Emelec se mantiene invicto en su estadio George Capwell.



Por su parte, Aucas, con 23 puntos, visitará a Delfín SC, que tiene 22 unidades, en otro de los decisivos partidos por el ansiado billete a la final por el título de este año, contra el ganador de la primera etapa, Liga de Quito.



Estos clubes se han convertido en firmes candidatos para ganar la etapa, tras el repunte futbolístico en las últimas fechas a tal punto que ninguno saldrá de favorito en el duelo de los técnicos argentinos, Fabián Bustos, de Delfín SC y Darío Tempesta, de Aucas.

Liga de Quito procurará allanar el camino para ganar la etapa a fin de adjudicarse en forma directa el título del torneo local, en su partido contra Deportivo Cuenca.



Liga saldrá de favorito una vez que los directivos de Deportivo Cuenca dieron de baja a varios jugadores por su bajo rendimiento, a otros enviaron a entrenarse con el equipo de reservas y multó a toda la plantilla por bajo desempeño.



Barcelona Sporting Club se jugará la última opción para continuar en puja por ganar la etapa en su enfrentamiento contra el colista de la temporada, Guayaquil City.



Si bien, Barcelona SC ganó en la reciente jornada en el denominado Clásico del Astillero a su eterno rival, Emelec, no saldrá de favorito ante el colista, que de tres enfrentamientos de este año, ganó dos a los barcelonistas.



También podría ser la última esperanza para Universidad Católica, que con 19 puntos, visitará a uno de los cuadros desesperados por alejarse de los últimos puestos, El Nacional.



Mientras que Independiente del Valle, que tiene 17 puntos y un encuentro pendiente ante Guayaquil City, tendría también una última opción para seguir en puja por ganar la etapa en su visita a Técnico Universitario, que pugna por zafarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones.