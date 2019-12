El futbolista Luis Andrés Chicaiza jugará en U. Católica a préstamo por un año

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, máximo dirigente de Liga de Quito, ya lo había anunciado en días pasados. La continuidad de Andrés Chicaiza en el equipo del DT Pablo Repetto estaba en duda. El objetivo de la dirigencia era enviar al otavaleño a otro equipo para que gane continuidad.

“Vamos a hacer un préstamo forzoso porque no hay quien quiera adquirir sus derechos, irá a un club de Quito. Andrés Chicaiza quiere salir de Liga por que quiere tener más minutos. Es un gran jugador", dijo Paz.



Chicaiza, al cierre de la temporada, no se mostró conforme con la poca participación que tuvo en el primer plantel. Jugó de titular en escasas ocasiones a pesar de que llegó como gran figura después del 2018 en el que brilló con el Delfín Sporting Club.



Por tal motivo, el club llegó a un acuerdo con la Universidad Católica. Chicaiza jugará todo el 2020 en ese club en condición de préstamo. Todavía no se define qué habrá opción de compra o si en el 2021 deberá volver a vestir la camiseta alba.



Este jueves 26 de diciembre, el mediocampista se puso la camiseta de su nuevo club. Fue acompañado por su padre para firmar el contrato.