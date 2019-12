Liga de Quito negocia la vinculación de Junior Sornoza para temporada 2020

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito negocia la vinculación del mediocampista ecuatoriano Junior Sornoza y del extremo colombiano Cristian Dájome.

“La negociación está encaminada. Sornoza acepta reducir su salario y está cerca de cambiar Corinthians por LDU”, publicó el portal Globoesporte. Esteban Paz, de la Comisión Ejecutiva de LDU, confirmó la información.



El directivo aseguró que el manabita quiere venir al club, aunque reiteró “que debe bajar sus pretensiones”. Lo expresó en una entrevista en Radio Área Deportiva.



Sornoza permaneció como suplente en el Corinthians, este mes, contrario a lo que ocurría en el Fluminense, donde jugó entre el 2017 y el 2018 y donde fue figura.



El mediapunta es buscado por la ‘U’ para cubrir la salida de Andrés Chicaiza, quien jugará a préstamo en Universidad Católica.

La vinculación de Dájome, quien pasó este año por Independiente del Valle donde ganó la Copa Sudamericana, tiene complicaciones médicas. El colombiano estuvo a punto de vincularse al Junior de Barranquilla, pero lo descartó por que tiene un cartílago desgastado desde la rótula. El club además adujo que el ofensivo tenía sobrepeso.



Liga analiza el estado del futbolista, donde también debería cumplir un chequeo médico. Su llegada pudiera cubrir la salida de Anderson Julio, quien fue transferido al San Luis de México para ser compañero de Luis León.



La directiva de los albos también espera finiquitar la continuidad del zaguero uruguayo Carlos Rodríguez, quien se lastimó en la final de ida de la LigaPro ante Delfín SC y no jugó la revancha.



También está asegurada la continuidad del atacante charrúa Rodrigo Aguirre, el colombiano Cristian Martínez y Adolfo Muñoz. El plantel no quiere desprenderse de jugadores claves para afrontar la Copa Libertadores 2020 e intentar ganar el título.



José Luis Cazares, Jacob Murillo y Julio Angulo terminaron su contrato y no continuarán en la ‘U’.



Los jugadores deben presentarse desde el 3 de enero a los chequeos médicos para iniciar la pretemporada.