DT Jorge Célico: ‘La posición táctica de Corea del Sur nos complicó’

Sereno, pero con la voz entrecortada. Así empezó la rueda de prensa de Jorge Célico, entrenador de la Selección de Ecuador Sub 20, que este martes 11 de junio del 2019 perdió 1-0 ante Corea del Sur.

Al estratega argentino le quedó la sensación de injusticia. Esto, por el gol anulado en los minutos finales y el funcionamiento de su equipo, sobre todo en el segundo tiempo.



“Fue un primer tiempo complicado y sabíamos que iba a ser así. No hay nada que reprocharles a los muchachos. Para mí hay una jugada polémica y me da la sensación que es una jugada lícita y no hubo fuera de juego de Gustavo Vallecilla”, dijo el técnico.



El argentino observó la jugada del gol de José Cifuente, que fue anulada en los minutos finales del partido gracias al VAR, a través de un celular. Por eso asegura que deja toda la responsabilidad en manos de los árbitros, que tuvieron a disposición todas las cámaras necesarias para revisar la jugada.

El entrenador de Ecuador, Jorge Célico, durante el partido de la semifinal del Mundial Sub 20 de la FIFA este martes 11 de junio del 2019 jugado en Lublin (Polonia). EFE



Célico tenía los ojos brillantes, como si hubiese llorado en la intimidad del camerino. Se reprochó por no plantear el equipo como en el segundo tiempo, donde sus pupilos encontraron mejor funcionamiento en su fútbol.



“Los pudimos arrinconar y presionar. Tanto que su arquero pudo sacar unas dos o tres jugadas que pudieron darnos el alargue. Ahora tenemos el juego por el tercer lugar, que nos servirá para irnos a casa por una mejor posición en el torneo”, dijo el técnico.



“Estamos en una situación distinta. Fuimos protagonistas en el torneo de semejante envergadura como este”, aclaró el DT.

Audio DT Jorge Célico Rueda de Prensa posterior al partido de semifinales ante Corea del Sur en el Mundial de Polonia.



Ahora el trabajo será complejo. Debe levantar el ánimo de sus pupilos antes del partido del viernes 14 de junio, frente a Italia. Debe regresar a Gdynia, una plaza donde sus pupilos nunca perdieron (ganaron frente a México y Estados Unidos).



“El equipo recuperó la confianza y terminamos eliminados sin merecer tanto. Así es el Mundial y lo sabíamos. Compitió al primer nivel. Me da la sensación de que cada uno de ellos puede ser competitivo cuando lleguen a la Selección mayor”, dijo.