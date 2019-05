Jorge Célico: ‘Me arrepiento de no haber impedido que (Rezabala) cobrara el penal’

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico, director técnico de la Selección de Ecuador Sub 20, asumió su responsabilidad por el penal fallado por Jordan Rezabala, que le pudo dar el triunfo a la Tricolor en el duelo frente a Japón, en el Mundial de Polonia 2019.

La Tricolor tuvo un bajo desempeño en el encuentro, que terminó empatado 1-1. Cuando se disputaban los 50 minutos, el mediocampista Rezabala erró un penal, cuando el marcador era 1-0 favorable a Ecuador.



“El equipo jugó bien hasta el penal, que generó una desconfianza total. Fue un partido que no esperábamos”, aseguró Célico, en la rueda de prensa posterior al compromiso.



El entrenador evitó darle la carga de la culpabilidad a Rezabala y dijo que incluso tuvo que sustituir al volante de Independiente Juniors por una sobrecarga en el abductor.



Célico elogió a los nipones, ya que aprovecharon los errores de la Tricolor para igualar el compromiso. “Nuestros errores vinieron después de no haber convertido el penal. Japón presionó correctamente y tuvo un gran desarrollo físico durante el partido”, señaló el DT.



El DT también dejó entrever que Rezabala no cobraría más lanzamientos en la Copa Mundial. “De algo me arrepiento y es no haber impedido que cobre el penal”, indicó.



La Selección necesita un triunfo en el próximo encuentro frente a Italia, que será el domingo 26 de mayo (11:30) en Gdynia, para buscar un cupo para los octavos de final del Mundial.

Escuche el audio completo de la rueda de prensa Jorge Célico: