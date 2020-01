Jordi Cruyff vuelve a Quito a principios de febrero y espera acostumbrarse a los aterrizajes en Quito

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff tiene facilidad para comunicarse y siempre coqueteó con el periodismo. Tenía una columna de opinión en diario El Pais de España en donde desmenuzaba tácticamente a los equipos ibéricos y hablaba con autoridad de temas de coyuntura. Los recuerdos de su padre, el mítico Johan, no podían faltar.

La madrugada del martes 21, el seleccionador ecuatoriano se estrenó en radio. Lo hizo en la cadena Ser de España en donde participa en un programa llamado el Sanedrín de los jugadores, un espacio solo formado por ex futbolistas como Kiko Narváez, Álvaro Benito y el argentino Gustavo López.

Cruyff, en su primer programa, habló de sus sensaciones iniciales como entrenador de Ecuador. Contó, por ejemplo, que la pasó mal en los últimos cinco minutos previos al aterrizaje del avión en Tababela. “Siempre he sido nervioso en los vuelos, pero este es un aeropuerto rodeado de montañas y está el tema de la altura. Los últimos cinco minutos los pasé mal, pero creo que debo acostumbrarme porque siempre es así”.



Cruyff también habló del duro debut ante Argentina y mostró su optimismo por obtener un buen resultado. Dijo que hay jugadores de la Sub 20 y Sub 23 que “tienen buena pinta”.



Él se encuentra en Barcelona y tiene previsto volver a Ecuador en los primeros días de febrero para iniciar los trabajos antes del estreno en el premundial, previsto para el 26 de marzo. Ese día, Ecuador visitará a Argentina en Buenos Aires. Los locales no contarán con el suspendido Lionel Messi.