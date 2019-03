Jhon Rodríguez, del Cuenca, es marginado del plantel tras ser detenido por conducir en estado de embriaguez

LEA TAMBIÉN

El técnico del Deportivo Cuenca, el argentino Luis Soler, confirmó este viernes 22 de marzo del 2019 la separación del plantel de Jhon Jairo Rodríguez. El volante de marca infringió una norma disciplinaria y su futuro en el club dependerá de los dirigentes.

De acuerdo con la información proporcionada por los agentes de tránsito, Rodríguez fue detenido la madrugada (02:45) de este viernes 22 de marzo por conducir en estado de embriaguez. Por tal motivo no asistió al entrenamiento que su equipo realiza hoy en la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar.



En el operativo de control de alcoholemia de la Empresa de Movilidad de Cuenca (Emov), Rodríguez marcó 1.10 gramos de alcohol por litro de sangre. Por lo cual, José Peralta, juez de la Unidad Penal de Cuenca, lo sancionó con 10 días de privación de su libertad, la reducción de 6.66 a su licencia y USD 525 de multa.



Antes de la práctica, Soler reconoció que el comportamiento del plantel en lo que va de la presente temporada ha sido impecable. Sin embargo, el futbolista quebrantó esa disciplina. “Fui claro, dejé al margen todo lo sucedido el año pasado y anticipé que iba a ser inflexible. Rodríguez no cumplió la norma, está sancionado, no juega ni entrena más conmigo durante el año”.



Rodríguez asistió la noche de este jueves 21 de marzo a la sesión solemne organizada por Deportivo Cuenca con motivo de los 48 años de fundación. La mayoría de los futbolistas se retiró antes de las 21:00 del auditorio del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de la capital azuaya.