Iker Casillas dice que Cristiano Ronaldo hace méritos para ganar el próximo Balón de Oro

El guardameta del FC Oporto Iker Casillas divulgó este viernes 15 de noviembre del 2019 un tuit en el que hace una reflexión sobre las normas y reglamentos a seguir para elegir a los mejores jugadores del mundo y consideró que Cristiano Ronaldo ha hecho méritos para ganar el próximo Balón de Oro.

Casillas publicó la siguiente reflexión: “Van Dijk fue el mejor jugador UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el Balón de Oro, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tienen mucha lógica, no? Reflexión del viernes”.



De esta manera, el guardameta español, que se recupera del infarto que sufrió el pasado 1 de mayo, abre el debate sobre quién sucederá a Luka Modrić.

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019



Y lo hace tras la exhibición que protagonizó este jueves 14 de noviembre con Portugal Cristiano Ronaldo, que marcó tres goles a Lituania, después de una semana polémica, ya que fue sustituido con el Juventus en el minuto 55 y su técnico Maurizio Sarri aseguró que tenía problemas físicos.



La gala del Balón de Oro se celebrará en el Teatro del Chatelet de París el próximo 2 de diciembre y, un año más, Ronaldo y Messi parten como favoritos.