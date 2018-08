Hincha de BarcelonaSC: ‘El bus se dañó dos veces y luego se quedó sin frenos’

LEA TAMBIÉN

Jair Rodríguez, de 18 años, es uno de los hinchas de Barcelona Sporting Club que iba en el bus que se accidentó la tarde del domingo 12 de agosto del 2018 en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Él contó a este Diario, este lunes 13 de agosto, la angustia que vivieron los momentos previos.



“No recuerdo muy bien porque perdí la conciencia. El bus se detuvo dos veces y el chofer se bajó a arreglar. En la tercera ya no pudo hacer nada y se quedó sin frenos y empezó a gritar no cogen los frenos. La mayoría iba durmiendo y cuando el conductor grito, todos se pusieron de pie”.



“El bus iba lleno, dos o tres iban de pie. He ido a Quito, Ambato, Manta y es la primera vez que vine a Cuenca. Nunca viví un accidente parecido. El bus iba rebasando carro por carro, decíamos que frené y ya no podía. Iba en contravía y chocó con otros carros, en unos de esos impactos nos fuimos contra las barandas de un puente”.



“Algunos se golpearon la cabeza y salieron volando, no resistieron y murieron. Nos salvamos de ir al precipicio gracias a las barandas. Yo tengo fracturas en las costillas y algunos puntos en mi brazo. Mi tío, Paúl Salinas, que también iba en el bus, está todavía hospitalizado”.



A Jair Rodríguez, estudiante del último año de bachillerato del colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, lo encontramos en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, José Carrasco de Cuenca junto con su madre Karen Baldeón. Él contó que pagó USD 12 por el pasaje del bus, ida y vuelta. Aún estaba impactado por el accidente.