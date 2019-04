DT Almada dirige este viernes 12 de abril su último partido con Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

Guillermo Almada dirigirá al Barcelona Sporting Club por última vez en la noche del viernes 11 de abril de 2019, cuando reciban a Deportivo Cuenca. El entrenador uruguayo presentó su renuncia al club porteño la tarde del jueves 11 de abril, tras concretarse su vinculación al Santos Laguna, de México.

“No soy bueno para las despedidas, tengo un nudo en la garganta. Me llevo lo mejor de este gran club, más allá de los resultados deportivos están las personas con las que uno comparte”, dijo el estratega tras oficializar su salida. Llegó al club a mediados del 2015 y desde entonces consiguió un título y un subcampeonato nacional. Así mismo, llevó al Barcelona Sporting Club a la semifinal de la Copa Libertadores, en el 2017, tras 19 años sin destacarse en ese torneo.



Almada consiguió esas distinciones pese a que tuvo que superar irregularidades: las deudas a los futbolistas de la plantilla y a su cuerpo técnico, resta de puntos por obligaciones incumplidas, incluso la eliminación de la fase previa de la Libertadores, este año, por un tema administrativo.



En esta semana trascendió la noticia de una supuesta indisciplina de tres jugadores de la plantilla, que obligó al entrenador a dejarlos fuera del partido ante América, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Según el estratega, ese episodio no incidió en la decisión de aceptar la propuesta del fútbol mexicano, según él, en enero pasado conversó con el presidente José Francisco Cevallos y le comunicó su intención de salir del club, al final de la temporada.



“Los trapos sucios se lavan dentro, jamás manifesté nada; me hice responsable de alguna incapacidad del plantel. Ahora que me voy no culparé a nadie. Yo ya le había dicho al presidente que este sería mi último año acá”, dijo.



La propuesta de Santos llegó a inicios de esta semana, por lo que el uruguayo se reunió con su familia y cuerpo técnico antes de aceptarla. Ayer en la mañana se comunicó con José Francisco Cevallos, presidente, para oficializar su decisión.



El uruguayo es el primer estratega que se desvincula de un club de la Serie A, en lo que va de la temporada. Tras ocho fechas jugadas, Almada deja a Barcelona en el noveno puesto de la tabla de ubicaciones.



Barcelona Sporting Club registra tres victorias, tres empates y dos derrotas en el arranque de la LigaPro. Suma 11 puntos y con 14 tantos es el segundo equipo más goleador del torneo, solo superado por Universidad Católica.

El entrenador uruguayo Guillermo Almada se despidió este jueves 11 de abril de 2019 del personal de utilería en el estadio Monumental. Foto: Ronald Ladines / EL COMERCIO

“Estamos agradecidos con este profesional, no podrán decir que estamos peleados. Almada se va por la puerta grande, de la misma forma en la que llegó. A un profesional que marcó récords solo podemos agradecerle”, dijo Cevallos.



El directivo aplaudió el nuevo cargo de Almada, porque según él constituye parte del crecimiento profesional del estratega, que en algún momento fue opcionado para dirigir a la Selección uruguaya.



Así mismo, el directivo anunció que esta noche realizarán un reconocimiento al entrenador, antes del juego contra los morlacos. Se le entregará una placa.



Mientras la directiva busca al reemplazante de Almada, el DT interino será José Gavica. El exmediocampista dirigirá por primera vez en la Serie A.