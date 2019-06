Pese a goles anulados a Brasil, Coutinho cree que el VAR es positivo

LEA TAMBIÉN

Pese a que el VAR anuló un gol suyo contra Venezuela y Brasil empató 0-0 en su segundo partido en la Copa América 2019 la noche del 18 de junio, Philippe Coutinho considera que esta tecnología de video que apoya las decisiones de los árbitros es positiva para el fútbol.

"Exactamente no sé si el VAR fue justo hoy porque fueron dos jugadas complicadas, pero debieron ser bien anuladas porque pienso que el VAR es positivo para el fútbol", aseguró el jugador del Barcelona en la zona mixta del estadio Arena Fonte Nova, de Salvador, al término del partido.



Coutinho cree que en el resultado de la Canarinha el martes 18 de junio en la segunda jornada del Grupo A del torneo, el VAR no fue determinante y que Brasil no ganó porque no jugó su mejor partido y se midió a un rival de calidad.

Otro gol anulado a Brasil por el VAR. pic.twitter.com/ufoeBHfNRo — Goles! (@SomosGoles) 19 de junio de 2019



"Para Brasil fue un partido muy difícil contra una selección cualificada, con muy buenos jugadores, y bueno, creo que así será el resto de la Copa América", agregó el centrocampista, autor de dos anotaciones frente a Bolivia en el choque inaugural.



"No fue nuestro mejor lance porque nos faltó precisión en el ataque. Ahora tenemos que pensar en el próximo encuentro y ser más precisos para que no se repita lo de esta noche", puntualizó.



Pese al empate, Brasil sigue como líder del Grupo A de la Copa América, ahora con 5 puntos, y el próximo sábado 22 de junio se medirá con Perú en el Arena Corinthians, de Sao Paulo, en la tercera y última fecha de la fase de grupos.



Perú es segundo con 4 enteros después de vencer por 3-1 a Bolivia, que es colista sin unidades. Venezuela está de tercero con 2 puntos.