Frank Ribéry abandonará el Bayern Munich esta temporada tras 12 años en el club alemán

El delantero francés Franck Ribéry abandonará el Bayern Munich al término de esta temporada tras 12 años en el club alemán.

“Cuando llegué al Bayern, un sueño se hizo realidad. La despedida no será fácil, pero nunca debemos olvidar lo que hemos logrado juntos”, dice Ribéry

en un video que puede verse en la página oficial del club y en el que recuerda los más de veinte títulos conquistados.



El dorsal número 7 reconoce que todavía no sabe lo que hará y a dónde irá a jugar al fútbol.



“Claro que seguiré jugando, pero no lo sé con seguridad al cien por cien”, señala. Para el Bayern, la marcha del jugador, que no renovará su contrato, que expira el 30 de junio, supone el final de “la era Ribéry” en el club.



El Bayern ya había anunciado en diciembre pasado la marcha también del internacional holandés Arjen Robben tras 10 años en el club.



“Franck y Arjen son grandes jugadores. El Bayern tiene mucho que agradecerles a ambos y les dará una magnífica y emotiva despedida.

Formaron parte de la década más prodigiosa del Bayern y a la que contribuyeron con un fútbol fantástico”, señaló por su parte el director

general del club, Karl-Heinz Rummenigge.