Flamengo debuta en Mundial de Clubes en busca de la gloria 38 años después

El Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores 2019, representante de la Conmebol en el Mundial de Clubes, debuta el martes 17 de diciembre del 2019 en la cita de Catar ante el Al-Hilal saudita, en busca de un cetro mundial que logró por última vez en 1981, tras ganar la extinta Copa Intercontinental.

En aquella ocasión el rival por el título fue el Liverpool, ante el que los pupilos dirigidos por el portugués Jorge Jesus podrían enfrentarse en la final, siempre que los ‘Reds’ superen el miércoles al Monterrey mexicano.



“Mucha gente está hablando de una posible confrontación con el Liverpool, pero debemos centrarnos en el primer partido. No me interesa nada más por el momento”, afirmó el veterano técnico portugués.



En efecto, el ‘Mengao’ deberá antes vencer al campeón de la Liga de Campeones de Asia, un Al-Hilal para el que también supone su primera presencia en un Mundial de Clubes, y que llega de imponerse por 1-0 al campeón africano Esperance de Túnez en cuartos de final. “Ya les ha pasado a otros equipos sudamericanos que han venido y han caído en semifinales, así que nosotros damos máxima prioridad a este partido. Ya se pensará en la final, si llegamos”, señaló en la misma línea de prudencia el exlateral del Atlético de Madrid Filipe Luis en declaraciones a la FIFA.

Año de ensueño



El Flamengo se ganó el derecho a participar en la cita catarí el pasado mes de noviembre al derrotar en la final de la Copa Libertadores a River Plate en Lima (2-1), lo que le supuso su segundo título en el torneo más prestigioso de Sudamérica tras el de 1981 que preludió su hasta ahora único título intercontinental.



El ‘Fla’, tras conquistar asimismo el Brasileirão, quiere cerrar un año de ensueño con un nuevo título que le permitiría ingresar en el exclusivo grupo de clubes brasileños que se han coronado en el Mundial de Clubes: Corinthians (2000, 2012), Sao Paulo (2005), Internacional de Porto Alegre (2006).



Esos cuatro clubes son los únicos no europeos en haber levantado el trofeo. En el estadio Estadio Internacional Khalifa desde las 17:30 GMT (12:30 hora de Ecuador) , Jorge Jesús podrá contar con todo su plantel disponible.



Para el veterano técnico luso el duelo será especial por cuanto el ex del Benfica vivió un fugaz paso al frente del club saudita en 2018 y comienzos de 2019. “Nuestro entrenador les entrenó antes. Él empezó a armar el equipo, así que sabe bien cómo juegan. Estamos muy preparados para este partido”, afirmó el brasileño, ex del Atlético de Madrid, Filipe Luis, entrevistado por la FIFA.