El 7 de Febrero de Ecuador jugará la final de la Fiesta Sudamericana de la Juventud en Paraguay

El equipo ecuatoriano 7 de Febrero Sub 16 jugará este sábado 2 de febrero del 2019, a las 17:45 (hora de Ecuador), la gran final de la Fiesta Sudamericana de la Juventud. Lo hará frente al club colombiano Valle del Cauca. El torneo se desarrolla en Asunción, Paraguay.

El representativo riosense, dirigido por Wendy Villón, se clasificó a la final tras vencer el viernes 31 de enero al conjunto brasileño Sao Paulo, con gol marcado por la cuencana Danna Pesántez, quien es una de las refuerzos del plantel. El tanto lo convirtió de tiro libre, a los 23 minutos del encuentro.



Durante la fase de grupos, 7 de Febrero triunfó ante Escuela Seca Sport (Venezuela), con gol de Ana Paladines; luego perdió con Valle del Cauca (1-3). En el tercer cotejo superó al brasileño Guaraní Fortuna (2-1) y después goleó 5-0 al chileno Liceo Pablo Neruda.



Según María José Benítez, dirigente del equipo ecuatoriano Sub 16, el triunfo ante Sao Paulo es algo histórico para el país. “Pese a la falta de apoyo y a los escasos recursos económicos, demostramos que nada es imposible”. Ella contó que existe mucha felicidad al interior de la delegación.



Otros dos equipos ecuatorianos: Espuce damas Sub 14 e Independiente del Valle varones Sub 13 se quedaron en las semifinales de la Fiesta Sudamericana de la Juventud. Este sábado 2 de febrero, desde las 06:00 (hora de Ecuador) jugarán por el tercer lugar.