FEF designó árbitros y horarios para la fecha 14 del campeonato nacional LigaPro

Universidad Católica buscará reafirmar su liderazgo en el campeonato nacional LigaPro, cuando visite al Club Sport Emelec, por la fecha 14 del torneo. Los dirigidos por Santiago Escobar visitarán el George Capwell este 18 de mayo del 2019.

Los capitalinos escalaron al primer puesto, tras su triunfo ante Olmedo, el pasado 13 de mayo. Como rivales tendrán a los porteños, que descendieron en la undécima casilla, tras las dos derrotas consecutivas que sumaron.



Así quedó definida la fecha 14 del torneo:

Viernes 17 de mayo



19:15

Independiente del Valle vs. El Nacional



Estadio Rumiñahui

Juez central: Carlos Orbe

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Christian Lescano



Sábado 18 de mayo



14:00

Macará vs. Fuerza Amarilla



Estadio Bellavista

Juez central: Vinicio Espinel

Asistente 1: David Vacacela

Asistente 2: Darío Morán



16:15

Club Sport Emelec vs. Universidad Católica



Estadio George Capwell

Juez central: Augusto Aragón

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Dennys Guerrero



18:30

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca



Estadio Rodrigo Paz Delgado

Juez central: Roberto Alarcón

Asistente 1: Guilber Gracia

Asistente 2: Luis García

Domingo 19 de mayo

14:00

América vs. Delfín Sporting Club



Estadio Olímpico Atahualpa

Juez central: Mario Romero

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Juan Cruz



16:15

Técnico Universitario vs. Barcelona Sporting Club



Estadio Bellavista

Juez central: Franklin Congo

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Mónica Amboya



18:30

Olmedo vs. Mushuc Runa

Estadio Olímpico de Riobamba

Juez central: Luis Quiroz

Asistente 1: Edison Vásquez

Asistente 2: Jorge Ponce