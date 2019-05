Fabricio Bagüí fue separado del Dep. Cuenca y el DT Soler dice que no es policía

LEA TAMBIÉN

El Directorio del Deportivo Cuenca resolvió separar del plantel al jugador Fabricio Bagüí, quien la madrugada de este jueves 9 de mayo del 2019 fue detenido por conducir en estado de embriaguez. El incidente se registró tras un operativo de alcoholemia realizado por la Empresa Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte.

El defensa de 30 años tenía contrato con el club hasta diciembre próximo. De acuerdo con el comunicado oficial del club, la resolución se tomó con base al informe de la Comisión Jurídica y acatando lo que reza en el reglamento interno de trabajo.



Entre tanto, el técnico argentino Luis Soler ofreció una conferencia de prensa y anticipó que no hará ningún control para evitar este tipo de sucesos porque apuesta a la educación y a la formación de sus dirigidos. “Yo no soy policía, yo no puedo mandar un policía a cada jugador para que controle cuando no está entrenando. Eso no voy a hacer nunca”.



Según Soler, si los jugadores no demuestran su profesionalismo al 100%, no pueden representar al Deportivo Cuenca. Si los jugadores no cumplen con las normas de convivencia y de disciplina serán sancionados y luego excluidos del plantel. “Poco a poco se irá arreglando”.



El estratega contó que tiene todo el respaldo del Directorio para tomar las decisiones que permitan tomar los correctivos disciplinarios al interior del plantel. Sobre Macará, rival de este viernes 10 de mayo del 2019, ponderó las cualidades de los futbolistas y del técnico cuencano Paúl Vélez.