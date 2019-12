Esteban Dreer se sintió irrespetado, tras su salida de Emelec

LEA TAMBIÉN

El portero Esteban Dreer hizo pública su inconformidad, tras confirmarse que no seguirá en Emelec para el 2020. Su contrato finalizó el pasado domingo 15 de diciembre del 2019 y no llegó a un acuerdo para renovar el vínculo.

“Lo que sí me parece, por el respeto que yo le di a la institución, merezco que me digan que no me iban a tener en cuenta”, dijo el guardameta de 37 años, en una entrevista para la Radio Redonda, la tarde de este lunes 23 de diciembre.



Según el deportista, adelantó detalles de su renovación antes de irse de vacaciones. Sin embargo, posteriormente se enteró de que esos acuerdos no habrían sido respetados por la directiva del cuadro porteño.



“Cuando nos reunimos, arreglamos dos años, bajé mis pretensiones y demás. Me fui de vacaciones, luego me llamó un ex compañero y me dijo que tenía mi contrato donde no decía lo acordado, ahí me di cuenta que no querían que siga”, dijo.



Dreer aprovechó para despedirse de la hinchada de Emelec, club en el que estuvo ocho años y con el que consiguió cuatro campeonatos nacionales. Sus declaraciones las dio el mismo día que se confirmó la llegada de Pedro Ortiz al cuadro porteño.



Adelantó que se quedará en el país, a la espera de conseguir un equipo. No descartó la posibilidad de recalar en Barcelona Sporting Club, club que está en la búsqueda de un portero, para la temporada 2020.