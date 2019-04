Mariano Soso se quedará en Emelec solo hasta que contraten a un nuevo DT

LEA TAMBIÉN

La directiva de Emelec ya busca a un reemplazante para el entrenador Mariano Soso, que reconoció que su método de trabajo resultó poco efectivo, en la temporada 2019. Los eléctricos son séptimos en el torneo local y su permanencia en la Copa Libertadores se ve comprometida.

"El proyecto fue revisado el día de hoy. Mi postura ha sido priorizando Emelec, y reconociendo que la gestión no ha sido la más certera para el grupo de jugadores", dijo el DT en rueda de prensa. La mañana de este 12 de abril se reunió con el presidente del club, Nassib Neme.



Según dio a entender, presentó su dimisión ante el club, pero Neme le solicitó quedarse. Soso se mantendrá en el equipo, mientras el directivo consiga a su reemplazo.



"Que exista el respaldo (de Neme) no quita que yo, como entrenador, considere que lo mejor para la institución sea otro modelo de gestión. De ahí tuvimos una conversación, que tuvo que ver con un pedido que me hizo él. Debo respetar determinados plazos en cuanto a la selección del conductor", dijo.



Reconoció que su sistema de trabajo no generó impacto en los jugadores de la plantilla, lo que derivó en un rendimiento irregular. Este año los eléctricos confirmaron un equipo de experiencia para destacarse en los dos torneos, pero eso no se cumple al momento.



"Nos hemos comprometido en términos de inmediatez, de enfrentar el partido ante Guayaquil City y los partidos de la próxima semana", dijo Soso, respecto al tiempo que se mantendrá al frente del equipo. Sí contrato lo vincula a Emelec hasta diciembre de 2019.