El ‘efecto Maradona’: un fútbol de segunda convertido en show de primera

En 15 años de existencia, los partidos de los Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división del fútbol mexicano, rara vez llamaron la atención a escala de ese país, ni cuando lograron sus dos ascensos y ni siquiera cuando ya en primera tuvieron en el mismo vestidor a Sebastián Abreu y Josep Guardiola.

La realidad se transformó la noche del lunes 17 de septiembre de 2018, cuando en horario estelar, el juego de los Dorados fue un auténtico show que trascendió más allá de México gracias a la presencia de Diego Armando Maradona.



Tanto resonó la presencia del argentino en México durante los días previos, que el mismo lunes, unas horas antes de que se estrenara como director técnico de los Dorados, hasta el presidente electo del país, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, aprovechó las redes sociales para enviarle un mensaje al Diego, a quien definió como “genio y figura”.



“Diego es una leyenda”, comentó López Obrador en un video. “Aprovecho para transmitirle un saludo y darle la bienvenida”.



El partido fue transmitido en escala internacional por ESPN sin importar que prácticamente en simultáneo estuviera el tradicional Monday Night Football de la NFL.



En la mañana de este martes, no hubo portada de la prensa deportiva mexicana que no resaltara de alguna manera la afortunada presentación de Maradona como director técnico de los Dorados: 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula.

El show estuvo en la banca

El legendario argentino Diego Maradona aplaude durante su primer partido como entrenador del club mexicano de segunda división Dorados, contra Cafetaleros, en el estadio Banorte de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 17 de septiembre de 2018. AFP





ESPN hizo lucir a Maradona con un recurso muy sencillo: mientras el juego iba por la pantalla completa, para los que sólo querían ver a Diego presentó un recuadro en una de las esquinas.



Pero a veces, el espectáculo no estaba en la cancha sino en la banca y las imágenes se invertían aunque por momentos el astro argentino aparecía tanto en la cancha como en el recuadro.



Tras un primer tiempo de una sola emoción -un disparo lejano al travesaño- los Dorados golearon 4-1 con un ‘hat-trick’ del ecuatoriano Vinicio Angulo, el 10 de Sinaloa.



A las cámaras no se les fue ni un solo detalle de los festejos de Maradona: se vio cada grito, cada abrazo con sus jugadores y se escucharon todos sus gritos.



Después del triunfo, ESPN le preguntó si no es riesgoso para su salud vivir el fútbol con la intensidad que mostró en su debut con Dorados. “Si me va a explotar el corazón, que sea en una cancha de fútbol”, respondió Maradona.

Debates y portadas



Mientras se jugaba el partido, en redes sociales la gente debatía sobre el repentino interés en el Ascenso MX (nombre del torneo de segunda división). Hubo quien reprochó a sus seguidores por ser aficionados de ocasión de la llamada liga de plata.



“Felicidades a todos los cangrejos del fútbol mexicano que por primera vez están viendo un partido de Ascenso MX” , escribió en Twitter Patty Salgado, quien se desempeña como gerente de marketing y Relaciones Públicas de la televisora Fox Sports.

Felicidades a todos los 🦀🦀🦀 del fútbol mexicano que por primera vez están viendo un partido de @AscensoMX 🤷🏻‍♀️ — Patty Salgado (@PattySNaime) September 18, 2018



El martes por la mañana, los principales diarios deportivos le rindieron pleitesía a Maradona después de su victoria.



“Noche de 10” fue el titular del periódico Esto, por ejemplo, que reservó tres páginas para dedicárselas al partido. “Trabajo que calla bocas”, fue el encabezado de una nota interior en la que Maradona ataja a quienes lo critican de no ser un entrenador consumado.



En diversos espacios de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, el debut de Maradona fue muy celebrado, pero todos subrayaron que ese abultado triunfo de 4-1 se dio ante los Cafetaleros, que son el colista del campeonato.



Maradona festejó el triunfo, pero sabe que todavía tiene mucho camino por recorrer y se lo hizo notar a la prensa. “Acá no se ha ganado nada. Nos quedan muchas finales”, dijo.