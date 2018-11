Cuatro ecuatorianos encabezan la lista de goleadores en el 2018

LEA TAMBIÉN

El 4 de noviembre del 2017, John Cifuente vivía su peor momento profesional. Acababa de ser sancionado por indisciplina en la Selección y sus goles empezaban a escasear en la Universidad Católica. Aquel día, tras ser cambiado por el entrenador interino del equipo celeste, Marcelo Romano, en el partido ante Fuerza Amarilla, el ariete perdió los papeles en público. Insultó al DT al pasar por la zona técnica en un desierto estadio Atahualpa.

La ausencia de ruidos, sumados a los micrófonos ambientales de la transmisión de TV amplificaron el mensaje: “¿Por qué no me sacas cuando hago gol, hijo de p…”, le espetó el irascible delantero.



En las gradas del escenario, Santiago Escobar, flamante entrenador del equipo ‘camaratta’, tomaba nota. Además del acto agresivo, a su lado el preparador físico Juan Ángel detectaba otro problema con Cifuente: su exceso de peso: “casi no tenía cuello”, rememora el profesional.



Escobar bajó al camerino y reprendió al goleador. Desde entonces, comenzó una relación de cuidado y tutelaje que se mantiene hasta la actualidad con resultados óptimos. “Cifuente acogió los consejos que le dimos, cambió la actitud y eso fue bueno para el grupo”, recuerda el director técnico de la ‘Chatoleí’.



Para el inicio de esta temporada, el jugador cambió su actitud, mejoró su físico y prometió anotar al menos 25 tantos en el año. Sin embargo, la meta fue superada con creces, pues ya lleva 35 y lidera la nómina de romperredes del certamen.

En la lista imperan los ecuatorianos: además de Cifuente, Brayan Angulo de Emelec, Edson Montaño de Aucas y Carlos Garcés de Delfín sobresalen en los primeros sitios (ver infografías). El primer foráneo es Juan Manuel Tévez (15) de Macará. De los cuatro arietes, solo uno (Cifuente) ha sido convocado por el entrenador Hernán Darío Gómez. Sin embargo, el futbolista, a quien le levantaron una sanción por indisciplina en la Tricolor, volvió a fallar cuando lo llamaron: se presentó tarde a la concentración. Hoy espera que sus goles hagan que Gómez reconsidere.

Brayan Angulo / 22 años. El ariete de Emelec jugó 34 partidos e hizo 25 goles. El 2017 actuó en 37 juegos y marcó 13 anotaciones. Foto: Archivo EL COMERCIO



“Los delanteros ecuatorianos somos buenos, pero lo que nos ha faltado es que creamos en nuestras opciones”, razona el guayaquileño Montaño, tercero en la lista de arietes del torneo. Él fue el único de los cuatro que no anotó en la fecha del fin de semana: no jugó por molestias musculares el partido de Aucas ante Barcelona Sporting Club.



Al igual que Cifuente, para Montaño el 2018 fue un año de reinvención. La temporada pasada marcó 20 tantos en el ascenso de ‘Papá’ y se impuso como meta marcar los mismos tantos en este año. Sin embargo, tenía un problema: su sobrepeso. Bordeaba casi los 100 kilos. “Con ese peso no puedes destacar en la A”, le advirtió el entrenador y a Montaño no le quedó más que entrar a dieta, en plenas fiestas de diciembre. “Estuve en el Decameron y era el único que iba al gimnasio”, sostiene el jugador de Aucas. Bajó 10 kilos y su juego mejoró notablemente.

Edson Montaño/ 27 años. El delantero auquista lleva 23 tantos en 34 partidos. El año pasado marcó 20 goles en la B. Foto: Archivo EL COMERCIO



Montaño perdió en manos del emelecista Angulo el puesto de segundo mejor goleador. El delantero marcó dos de los tres tantos de Emelec en la victoria ante Universidad Católica. En ambos definió con su pierna hábil, (la derecha) y dentro del área. De hecho, 23 de sus 25 anotaciones fueron marcadas en el área.



El cuarto en la lista es el manabita Carlos Garcés. Es el único de ese grupo con el rango de capitán de equipo. En el Delfín destacan su liderazgo y cómo absorbió para sí la presión de ser, durante mucho tiempo, el único hombre en punta, tras la lesión e inactividad de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez. Garcés volvió hace dos temporadas al equipo, proveniente del Atlante. Es un especialista de la pelota parada: metió cinco goles de penal y dos de tiro libre.

