Agridulce debut de Ecuador Sub 20 en el Mundial de Polonia; empató 1-1 y erró un penal ante Japón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección ecuatoriana de fútbol Sub 20 tuvo un agridulce debut en el Mundial de la categoría que se juega en Polonia, este jueves 23 de mayo del 2019, al empatar 1-1 ante Japón en el estadio de Bydgoszcz. Además, Jordan Rezabala erró un lanzamiento penal.

Kyosuke Tagawa (45’ en propia puerta) anotó para la ‘Mini-Tri’, mientras que Kota Yamada (68’) marcó para Japón, gracias a la verificación en el VAR, en el segundo partido del Grupo B, del Mundial.



El conjunto ecuatoriano lució ordenado en el campo de juego al menos en los primeros 15 minutos del cotejo. Gonzalo Plata al 4’ recuperó el esférico a la salida de un córner y se proyectó al ataque en base a velocidad. En la frontal del área fue derribado y el tiro libre no causó daño en la zaga nipona.



El cotejo se volvió monótono en el medio campo hasta que al 14’ y después de una sucesión de toques, Alexander Alvarado habilitó a Palacios, este devolvió a Alvarado quien intentó filtrar el pase a Campana que no pudo receptar el balón porque fue absorbido en la marca por la defensa asiática.



Japón respondió tres minutos después con velocidad y precisión en el toque final. Goke Yuta habilitó a Kyosuke Tagawa que no pudo receptar el esférico por el anticipo de Jackson Porozo. Leonardo Campana al 19’ peinó el balón después de un lateral y Jordan Rezabala no pudo definir.



El conjunto nipón pudo anotar el gol de apertura del partido al 21’ con Koki Saito quien recibió un pase en profundidad, pero no pudo definir ante la salida del golero Ramírez.

Ecuador tuvo dos opciones en ataque en los minutos 35 y 36. Primero, Diego Palacios superó en velocidad a sus rivales y habilitó a Alvarado que remató a las manos del golero Wakahara. A continuación, Campana ensayó un sorpresivo y potente remate que detuvo el golero nipón. La primera opción clara de gol para la ‘Mini-Tri’ llegó al 41’, cuando Campana hizo una vistosa jugada: habilitó con un ‘taquito’ a Rezabala que remató al arco y un zaguero se anticipó a la jugada desviando el esférico.



Sin embargo, al 45’ Alexander Alvarado cobró un tiro libre. El golero nipón desvió el balón con sus puños y este se impactó en Kyosuke Tagawa para anotar en propia puerta y a favor de Ecuador.

Gol de Ecuador 1-0 auto gol a favor de Ecuador pic.twitter.com/7BbQWxlcBj — Jorge Serrano (@jcsj21) 23 de mayo de 2019



Para el segundo tiempo, la ‘Mini-Tri’ pudo aumentar la ventaja en el marcador con Jordan Rezabala tras una infracción penal por una mano dentro del área. El jugador de los registros del Independiente del Valle, remató con zurda y a media altura pero el golero nipón se extremó para atajar.

Penal errado por Rezabala. Ecuador 1-0 pic.twitter.com/D50Up9vxK2 — Jorge Serrano (@jcsj21) 23 de mayo de 2019



La escuadra nipona respondió al 58’ tras un grotesco error defensivo de Ecuador. Kyosuke Tagawa desde la izquierda, habilitó a Yukinari Sugawara quien no pudo definir solo ante el golero Ramírez. La ‘Mini-Tri’ tuvo complicaciones en la defensa y eso aprovechó Japón que al 68’ llegó al área rival con Kota Yamada quien remató al arco y envió el balón al fondo del arco y tras una muy mala salida del golero Ramírez.



Después de varios minutos de zozobra en los que el árbitro esloveno Slavko Vinčić debió consultar el VAR por una supuesta falta de Japón, al final validó el gol del empate nipón. Con el gol, Japón manejó mejor las acciones en el campo de juego mientras que Ecuador cometió una serie de errores defensivos.

El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad eslovena Slavko Vinčić y estuvo asistido por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraž Kovačič. El cuarto árbitro fue Sandro Schärer de Suazilandia.



Alineación de la Selección de Ecuador Sub 20:



¡Once Tricolor! 🇪🇨



Alineación titular y suplentes de nuestra selección ecuatoriana sub20 para el debut en el mundial de Polonia 🇵🇱. #MiTriMundial #U20WC pic.twitter.com/p5iELs7BcN — FEF Ecuador (@FEFecuador) May 23, 2019



Alineación de la Selección de Japón Sub 20: