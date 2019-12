La Selección de Ecuador abrirá las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar contra Argentina y Uruguay

LEA TAMBIÉN

La Selección ecuatoriana de fútbol jugará contra Argentina en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022, según el sorteo realizado este martes 17 de diciembre del 2019, en el complejo de la Conmebol en Luque, Paraguay. La segunda fecha, en cambio, será local contra Uruguay en Quito.

La primera fecha de las eliminatorias comenzará el 26 de marzo del 2020 y la última jornada se disputará el 16 de noviembre del 2021. El 26 y 31 de marzo la Selección ecuatoriana abrirá la fase clasificatoria. En el 2020 se jugarán ocho fechas y al año siguiente 10 jornadas.



Esa misma jornada inaugural se completará con los enfrentamientos Uruguay-Chile, Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia y Paraguay-Perú.



El combinado argentino no con contará con la presencia del delantero del FC Barcelona, Lionel Messi, por una suspensión obtenida en el partido contra Chile durante la pasada Copa América, tras recibir la tarjeta roja, según el portal Olé.



El sorteo se realizó en el Hotel Bourbon, ubicado junto a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a las afueras de Asunción. Estuvieron presentes la mayoría de dirigentes de Sudamérica con los entrenadores de las selecciones. Ecuador es la única Selección que todavía no tiene entrenador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha emitido un pronunciamiento sobre el técnico.



El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, señaló durante la presentación del sorteo que el objetivo del organismo que dirige es hacer que la Copa del Mundo regrese a Sudamérica y que la región vuelva a conquistar logros históricos.

La Conmebol tiene asignados cuatro lugares en la Copa Mundial de Catar y la quinta selección jugará el repechaje ante una selección de Oceanía.



Las diez selecciones formarán un grupo que competirá en formato de liga con partidos de ida y vuelta en 18 jornadas, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.



El Mundial de Catar se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.



CALENDARIO COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS