El divorcio de la Comisión de Fútbol de Liga y la dirigencia en cuatro puntos claves

En la ‘U’ se respira intranquilidad e incertidumbre. La noche del viernes 18 de enero de 2019, un grupo de supuestos hinchas ingresaron al Portal de Liga, ubicado en el norte de la capital, para presionar por la firma del acuerdo entre la dirigencia del equipo y la Comisión de Fútbol, liderada por Rodrigo y Esteban Paz.

Hasta el momento no hay acuerdos, ni vías de solución y para la tarde del lunes 21 de enero está prevista una rueda de prensa en la sede de la Comisión de Fútbol para que los directivos expongan su posición de cara al futuro.

La situación para los albos es preocupante. Pese a que la directiva del club, comandada por Guillermo Romero, ha anunciado en reiteradas ocasiones que desea que la Comisión siga manejando el equipo, las partes aún no consagran el acuerdo ni lo notarizan. La situación se agrava más porque este jueves 24 se realizará la Asamblea ordinaria de socios del equipo y en el orden del día no está contemplado el tratamiento de la situación de la Comisión, cuyo mandato termina el 31 de enero. Si no hay acuerdo, los Paz pudieran dejar el manejo del equipo de fútbol ese mismo día 31.

Queremos que siga la comisión de fútbol en LDU pero apegado a los reglamentos. — Guillermo Romero Carrera (@gromeroca) January 19, 2019

Pero, ¿cúales son los nudos críticos del conflicto? ¿Por qué la dirigencia de Romero y la Comisión de fútbol de los Paz no llegan a acuerdos? Hay cuatro puntos claves en las que las partes no logran ponerse de acuerdo, pese a que en diciembre pasado anunciaron que sí habría una continuidad en el proceso.

1. Comisión Especial vs. Comisión de fútbol



Desde el 9 de noviembre del año pasado hasta estos días, las partes han celebrado reuniones e intercambiado oficios para consolidar un documento que permita que la Comisión de fútbol de los Paz siga al frente del equipo. Los encargados del manejo del balompié quieren que en el documento del acuerdo se mencione a la Comisión como ‘Comisión Especial’ y no ‘Comisión de fútbol’. Sostienen que desde hace 20 años, el ente maneja el equipo de fútbol “con un documento jurídico que es un poder especial y los apoderados son, por ende, apoderados especiales”, según se lee en una comunicación firmada por Rodrigo Paz e Isaac Álvarez enviada a Guillermo Romero.



La directiva de Romero sostiene que en las normas del equipo no existe la Comisión Especial. Invocan el artículo 7 del Estatuto que menciona a una Comisión de fútbol “establecida por el Directorio”.

2. La autonomía en decisiones económicas, políticas y deportivas



Esteban Paz, de la Comisión de fútbol, sostiene que la autonomía es clave para mantener el modelo con el que ha trabajo el ente durante las dos últimas décadas. Afirma que la dirigencia de Romero desea participación en las decisiones políticas y deportivas, no así en las económicas. “Si nosotros invertimos, somos nosotros los que debemos manejar la posición del equipo en la Liga Profesional, en la Federación, en AFNA”.



El equipo tendrá un presupuesto de USD 17 millones en la temporada y cuenta con un déficit de USD 4 millones. Liga genera 12 millones en ingresos y necesita financiar esos cinco millones restantes. Paz sostiene que la dirigencia no podría costear esas altas demandas, pues los ingresos producidos por el Country y el Colegio llegan a USD 1 millón.

3. La duración del período



Este es otro de los puntos de discordia. La Comisión plantea cinco años para establecer una transición y dar paso a nuevos cuadros dirigenciales. La Directiva dice que el período no puede exceder el tiempo que la administración de Guillermo Romero durará en el arco: es decir cuatro años. Ambas partes coinciden en que el equipo debe mutar a un modelo en que no se dependa de personas, sino que busque los mecanismos para generar administraciones más eficientes, sin afectar a la institución.

4. La participación de la Asamblea y su aprobación



Guillermo Romero sostiene que la Directiva firmó el acuerdo, pero que el acta-compromiso original del acuerdo reposaba, hasta la semana pasada, en manos de los apoderados de la Comisión y sin la firma de su máximo responsable Rodrigo Paz. En una explicación ante los medios, el pasado 17 de enero, el presidente del equipo dijo que no se podía incluir el análisis del caso de la Comisión en el orden del día de la Asamblea, pues la Directiva no tenía en su poder el documento original.



La Comisión de fútbol está preocupada porque el 31 de enero, una semana después de la Asamblea, terminará sus funciones. Dicen no estar dipuestos a poner su firma en más préstamos a favor del equipo de fútbol, pues se quedarían sin base legal para actuar a nombre del club.