El plantel campeón de la Súperliga Femenina de Fútbol está por desintegrarse

El equipo del Deportivo Cuenca, campeón de la Súperliga Femenina de Fútbol, pudiera desintegrarse debido a las discrepancias existentes entre el Directorio, cuerpo técnico y jugadoras. La entrenadora Wendy Villón y sus dirigidas reclaman el pago de premios.

De lo que Villón hizo público, el plantel exige el pago de USD 18 000 por el título obtenido y un porcentaje de los USD 7 500 que la Conmebol entregó al club por su participación en la Copa Libertadores Femenina. El conjunto rojo se eliminó en cuartos de final.



Según Mauricio Vintimilla, quien hace tres semanas asumió la presidencia de la Comisión del Fútbol Femenino del ‘Expreso Austral’, se está recopilando toda la información y documentación para saber cuales son los montos que se adeuda. Por ahora, lo seguro es que “no se tiene deudas en el tema de sueldos”.



El directivo aseguró que, no se ha tenido ningún acercamiento con Villón ni con las jugadoras porque no hay ningún documento que certifique la deuda que se reclama. Sobre una posible demanda, agregó que “las chicas están en su derecho si tienen documentos legalizados y reconocidos por el Directorio”.



Vintimilla está consciente que, si no sigue Villón, el equipo campeón de la Súperliga Femenina se desintegrará. Ella llegó el año pasado con 13 jugadoras. Incluso adelantó que la idea es dar más oportunidad a las futbolistas locales, quienes ha demostrado un gran nivel. El 2019, la única cuencana en el equipo titular fue Tatiana Bermeo. En el plantel de 18 jugadoras hubo cinco azuayas.

El 'Expreso Austral' se proclamó campeón del torneo femenino tras sumar 23 triunfos, un empate y dos derrotas. En los 26 cotejos jugados durante la temporada convirtió 107 goles y recibió tan solo 13. Su capitana, Madelin Riera, terminó como goleadora con 44 anotaciones.



Si no continua Villón y sus alumnas, advirtió el dirigente, hay carpetas de entrenadoras y futbolistas del país que quieren ser parte del ‘Expreso Austral’. Sin embargo, dijo Vintimilla, primero conversaremos con Villón y las jugadoras. Vale recordar que, el torneo femenino 2020 arrancará el próximo 7 de marzo.