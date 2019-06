Deportivo Cuenca desarma su defensa; Luis Luna se despidió del DT Tabaré Silva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un abrazo fuerte entre Luis Luna y el técnico uruguayo Tabaré Silva puso en evidencia la despedida del defensa de 31 años del Deportivo Cuenca. Eso ocurrió este jueves 13 de junio en un costado de la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar, tras el entrenamiento.

Cuando se dirigía al camerino, este Diario le consultó: ¿Es verdad que se va del equipo? Su respuesta fue con otra interrogante: ¿quién dice eso? Antes de aquello también conversó con Juan Manuel Durán, delegado del presidente del club, Claudio Peñaherrera.



Sin embargo, se conoce que tiene todo arreglado con Guayaquil City para la segunda etapa de la LigaPro 2019. La dirigencia del club cuencano aún no oficializa su salida porque la tarde de este jueves 13 de junio se reunirá con el futbolista guayaquileño para definir la rescisión del contrato y firmar el finiquito.

El técnico Tabaré Silva se despidió del futbolista guayaquileño con un estrechón de manos y un abrazo. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO



Llegó al ‘Expreso Austral’ por pedido del técnico argentino Luis Soler, quien lo escogió como capitán durante su permanencia en el plantel azuayo. Pese a que jugó 13 partidos de la primera etapa del torneo, no respondió con las expectativas de la dirigencia y de la hinchada.



Luna se vinculó al ‘Expreso Austral’ como la principal contratación del año, venía de jugar en el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. Por ahora, el técnico Tabaré Silva se queda sin tres defensas que fueron titulares en la primera etapa de la LigaPro. Antes se fueron Carlos Cuero y Anthony Bedoya.



Al parecer, Luna no será el último en irse, hay otros en carpeta. La dirigencia del Deportivo Cuenca no pude retener a ningún futbolista debido a la difícil situación económica que experimenta.