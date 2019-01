Dep. Cuenca tendrá cinco capitanes por decisión del técnico Luis Soler

LEA TAMBIÉN

Los argentinos Brian Cucco, Sergio Ojeda y Raúl Becerra, y los nacionales Brian Heras y Luis Luna serán los cinco capitanes del Deportivo Cuenca para la presente temporada. Esa decisión la tomó, este miércoles 23 de enero del 2019, el técnico argentino Luis Soler. Hubo una reunión con el plantel.

Después del último entrenamiento en Cuenca antes del viaje a Quito, dos jugadores hablaron de la pretemporada. El primero fue Marco Mosquera, uno de los capitanes de las temporadas 2017 y 2018. Los reporteros presentes se sorprendieron cuando el jugador comunicó que ya no será capitán.



“Ser capitán es una simple referencia, una cinta no me hace ni más ni menos, igual lo dije cuando era capitán”. Incluso agregó que, “no me va a quitar la condición de ser un referente en el plantel, que me he ganado a través de los años”. Él promete trabajo y sacrifico en la cancha.



Luna, por su parte, sobre el tema en referencia sostuvo que, ser capitán te ayuda para ser mejor persona y futbolista. Sin embargo, “la cinta no te hace un líder”. El exdefensa del Deportivo Independiente Medellín de Colombia dijo que se está acoplando a sus nuevos compañeros.

De acuerdo con la planificación establecida, a las 08:00 de este jueves 24 de enero viajará el plantel de jugadores y cuerpo técnico con destino a Quito. Se alojará y se entrenará en la Casa de la Selección. Allí, a las 16:00, tendrá su primer partido de comprobación con El Nacional.



El viernes 25 de enero, desde las 10:00, hará una práctica normal. El sábado 26 y domingo 27 de enero jugará con América y Técnico Universitario. Ambos cotejos están previstos en la Casa de la Selección, desde las 10:00. El último amistoso, previsto hasta ahora, será el 30 de enero con Liga de Quito. Aún no se oficializa la cancha y el horario. El plantel retorna el 31 de enero.



La delegación cuencana está integrada por 26 jugadores, en la que se incluye el volante Jonny Uchuari. Él se unirá al plantel en Quito, tras el anunció oficial de su contratación.