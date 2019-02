Damián Díaz denunció que recibió un diagnóstico médico errado, que demoró la recuperación de su lesión

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Damián Díaz realiza trabajos de fisioterapia, tras la operación a la que se sometió en enero del 2019. El gaucho denunció que su recuperación demoró más de lo debido, debido a que habría recibido un mal diagnóstico médico.

“Me fui a Argentina por un diagnóstico que me dieron acá, que fue errado. Me dijeron que era una distención de ligamento y fui a recuperarme de esa lesión. Cuando llegué acá lastimosamente era otra cosa, de haber sabido antes me operaba y ya estaría jugando”, dijo.



El ‘Kitu’ dio esas declaraciones la mañana de este 26 de febrero. Díaz se sometió a una operación a finales de enero, debido a que tras estudios detallados, realizados por el médico Ramón Barredo, se determinó que sufría de una desinserción del menisco.

“Lo que pasó está hecho. Tengo que mirar para adelante, estoy tranquilo, me he infiltrado tres veces, siempre intenté hacer más de lo que debía para volver”, dijo el mediocampista que el año pasado recibió la naturalización como ecuatoriano.



Díaz se lesionó en septiembre de 2018, durante un partido ante Liga de Quito. La molestia en su rodilla derecha le impidió realizar los trabajos de pretemporada en Uruguay y hasta el momento no ha debutado en el torneo de la LigaPro.