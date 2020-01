Ronaldo marca un ‘hat-trick’ con la Juventus e Ibrahimovic empata en su regreso con el AC Milan

LEA TAMBIÉN

El delantero portugués Cristiano Ronaldo firmó un ‘hat-trick’ en la

victoria de la Juventus frente al Cagliari (4-0), que coloca a los piamonteses como líderes provisionales de la Serie A, y Zlatan Ibrahimovic volvió a debutar con el AC Milan (12º) con un decepcionante 0-0 ante la Sampdoria (16ª).

Tres goles del astro portugués (49, 67 de penal y 82) y uno del argentino Gonzalo Higuaín (81) dieron el triunfo a la Juventus frente a un Cagliari (6º) que es una de las revelaciones de la temporada en el campeonato italiano, aunque ha bajado su nivel en las últimas semanas.



“Está muy bien y estoy muy contento de este primer triplete. Pero lo importante es el equipo, que ha jugado muy bien. Hacía falta ganar para ponerse por delante y meter presión al Inter”, declaró el cinco veces Balón de Oro a la televisión Sky tras el encuentro.



La ‘Vecchia Signora’ tuvo un dominio estéril en los primeros 45 minutos, pero volvió de vestuarios con otra cara y tradujo en goles esa superioridad sobre los sardos.



Esta victoria mete presión al Inter de Milán, que queda ahora a tres puntos de la Juventus (45 puntos por 42) antes de su visita este lunes 19:45 GMT (14:45 hora de Ecuador) al Nápoles (8º).

También en plena forma se encuentra el Atalanta, que tras endosarle una manita al AC Milan en la última jornada de 2019, volvió a marcar cinco goles, esta vez al Parma (7º), el primero de ellos obra del argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez (11).



Con 34 puntos, el Atalanta (5º) queda al pie de la zona Champions, aprovechando el tropiezo en casa de la Roma el domingo (35 puntos tras perder con el Torino 2-0) y aleja al Cagliari (6º) a cinco unidades.



Toda una advertencia para el Valencia, que se enfrentará al conjunto de Bérgamo en octavos de final de la UEFA Champions League en febrero.