Cristiano Ronaldo y Rodrigo Bentancur impulsan el pase del Juventus a semifinales de la Copa Italia

El portugués Cristiano Ronaldo y el uruguayo Rodrigo Bentancur impulsaron este miércoles 22 de enero del 2020 con un gol cada uno el triunfo por 3-1 del Juventus contra el AS Roma y le dieron el pase a las semifinales de la Copa Italia.

La duodécima diana en los últimos 10 partidos de CR7, la primera del año de Bentancur y un cabezazo de Leonardo Bonucci certificaron el pase de ronda del equipo de Maurizio Sarri, que busca este curso conquistar su decimocuarta Copa Italia.



El Juventus, con el argentino Gonzalo Higuaín y Cristiano de titulares en la delantera, encarriló su victoria con una gran primera mitad, aque con ventaja de 3-0 ante un AS Roma que, huérfano del bosnio Edin Dzeko, sancionado, creó poco peligro.



Cristiano anotó el 1-0 al culminar una gran acción personal en el carril izquierdo con un zurdazo raso (26’) mientras que Bentancur amplió distancias tras una rápida transición juventina (38’), antes de que Bonucci apareciera en el último minuto de la primera mitad para anotar de cabeza el 3-0.



Con esta diana, Cristiano añadió la Copa Italia a la lista de las competiciones en las que marcó, que ya son 15 de las 17 en las que participó. Las únicas en las que jugó sin anotar son el Community Shield inglés y la Copa Uefa.

Los hombres de Maurizio Sarri pudieron incrementar su ventaja en el 48’ con un cabezazo de Higuaín que se estrelló contra la madera y, apenas dos minutos después, recibieron el tanto del 1-3 del AS Roma propiciado por un potente disparo del turco Cengiz Under, con el balón que entró tras impactar en el larguero y rebotar en el meta Gianluigi Buffon.



Fue un gol que no cambió el ritmo de un encuentro que el Juventus controló con autoridad, en el que la única noticia negativa para Sarri fue la lesión del brasileño Danilo Luiz Da Silva, sustituido en la primera mitad por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.



El rival de los turineses en las semifinales será el ganador del duelo AC Milan vs. Torino, previsto para el próximo martes. Ya está en semifinales también el Nápoles, que doblegó este martes al Lazio, vigente campeón, y que se enfrentará al ganador del partido Inter de Milán vs. Fiorentina, previsto para el próximo miércoles.