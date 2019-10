Corinthians goleó 4-0 a América de Cali; jugará la final de la Libertadores femenina ante Ferroviaria

LEA TAMBIÉN

El doblete de Millene (48’, 74’) sumado a los goles de Erika dos Santos (78’) y Erika (83’) colocan a Corinthians en la final de la Copa Libertadores femenina, en un entretenido partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa en la noche del viernes 25 de octubre del 2019, en la segunda semifinal de la Copa Libertadores femenina ante el América de Cali.

El ‘Timão’ dominó las acciones en los primeros cinco minutos del cotejo, pero de a poco, América de Cali hilvanó jugadas hasta llegar al área rival. Para el 11, el conjunto carioca tras una jugada colectiva, cobró dos tiros de esquina consecutivos y a continuación, Giovanna Crivelari reclamó una mano dentro del área de Kelly Ibargüen, pero la árbitro central no dictaminó infracción penal.



Desde el minuto 18, América de Cali actuó con una jugadora menos, porque Nathalia Giraldo, la figura del equipo, atajó un balón fuera del área. La árbitro central no dudó en aplicar el reglamento y exhibió la cartulina roja a la golera colombiana. El conjunto ‘escarlata’ cobró un tiro libre recostado por la izquierda al minuto 24 y que obligó a la portera Leticia ‘Lelé’ Izidoro a desviar con sus puños el esférico. Al 34’ y 36’ Victoria Albuquerque con un pase de tres dedos primero y uno filtrado después, intentó habilitar a Millene pero la golera Camila Román evitó la caída de su arco.



Corinthians incursionó en el área rival en los minutos 44’ y 46’ una nueva llegada en el área colombiana fue controlada por la golera Román.

Pero cuando se jugaban los minutos adicionales del primer tiempo, una rápida incursión de Juliete desde la izquierda al 48’ envió un centro al área.



Después de una serie de remates, Millene tomó el rebote y dentro del área remató con potencia y de pierna derecha para anotar el primer gol del cotejo.

Para el segundo tiempo, Corinthians buscó anotar un segundo gol aprovechando la superioridad numérica en el campo de juego. Para el 58’ una nueva combinación entre Victoria Albuquerque y Millene no fue gol porque esta última remató sobre el horizontal.

El segundo gol para el ‘Timão’ llegó al 74’ con una acción desde el medio campo. Millene recibió el esférico por la izquierda, y cuando estuvo frente a la golera Román, giró sobre sí misma, se recortó hacia adentro y con un remate rasante de pierna diestra anotó el segundo gol de su equipo. Y la alegría brasileña se redondeó cuatro minutos más tarde, cuando a la salida de un córner por la derecha, Erika dos Santos remató dentro del área mientras la zaga colombiana pedía ‘offside’. Habría tiempo para una anotación más. Grazi se fabricó una ‘pared’ y con un gran gesto técnico, anotó el cuarto gol.



Corinthians jugará la gran final de la Copa Libertadores femenina ante Ferroviaria, el lunes 28 de octubre en el escenario de El Batán. Ese mismo día también jugará Cerro Porteño ante América de Cali, perdedor de la segunda semifinal, por el tercer lugar del torneo.