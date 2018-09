Fluminense consiguió una inédita victoria (2-0) en el Rodrigo Paz Delgado

LEA TAMBIÉN

Fluminense consiguió una inédita victoria de 2-0 este jueves 20 de septiembre de 2018 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador ante Deportivo Cuenca en el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Everaldo (23’) y Luciano (84’) anotaron los goles para el conjunto brasileño que jugará el cotejo de revancha el jueves 4 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 17:30 (hora de Ecuador).



Fluminense, equipo que conoce el estadio quiteño por haberse enfrentado a Liga de Quito en las ediciones de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana en el 2009, consiguió llevarse una victoria y se perfila como candidato a jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el ganador de la llave C del torneo entre San Lorenzo de Almagro y Nacional de Uruguay.



Deportivo Cuenca fue el equipo el que buscó el área rival con Juan Diego Rojas como el piloto de ataque, al menos en los primeros 15 minutos del cotejo. Al minuto de juego, Édison Preciado cobró un tiro de esquina y al 3’ Juan Diego Rojas habilitó a Jacson Pita que no pudo definir ante un zaguero brasileño.



Pero a partir del minuto 10, el conjunto brasileño dominó campo y pelota pese a una llegada de Bryan Carabalí al 17’ que no causó daño en la zaga carioca. Ese dominio brasileño se confirmó al 23’ cuando el ‘Flu’, desde la izquierda elaboró una jugada en ataque. Everaldo recibió el esférico desde tres cuartos de cancha y con un potente remate, venció al golero Brian Heras para anotar así el primer gol del partido.

Fluminense llegó nuevamente al área en dos ocasiones con Júnior Sornoza (25’) y Everaldo al 30’. La opción más clara, fue con el autor del gol, quien con un remate potente de pierna diestra, impactó el esférico en el horizontal del arco defendido por Brian Heras y que pudo ser el segundo gol brasileño.



Deportivo Cuenca intentó responder al 32’ con una jugada de Jacson Pita, pero el remate del jugador del conjunto morlaco, salió desviado.

Para el segundo tiempo, Deportivo Cuenca saltó al campo de juego buscando igualar el marcador, hecho que casi se concreta al 46’ y 50’ con remates de Jacson Pita y Luca Sosa. Las dos acciones tuvieron emociones, porque en la acción de Pita, hubo un autogol después de que el esférico fue desviado por un zaguero brasileño, pero la jugada fue anulada por el juez de línea por ‘offside’ del delantero ecuatoriano. Mientras que la acción de Sosa, el esférico se impactó en el vertical.



Al 58’ Deportivo Cuenca llegó en dos ocasiones consecutivas con Leandro Martínez y Marco Mosquera pero sin efectividad y al 65’ Emnanuel Martínez probó con un potente remate al golero Julio César quien atajó sin problemas.



Cuando el cotejo estaba por finalizar y Deportivo Cuenca estaba lanzado al ataque, Fluminense ensayó un rápido contragolpe al 84’. Ayrton Lucas se escapó por la banda izquierda, llegó hasta la línea final y habilitó a Luciano quien dentro del área y con un suave toque, anotó el segundo gol para Fluminense.



El partido es dirigido por el ábitro de nacionalidad venezolana Alexis Herrera asistido por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego.

Alineación del Deportivo Cuenca:

