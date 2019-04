Las 6 claves de la victoria del FC Barcelona en Old Trafford

LEA TAMBIÉN

El FC Barcelona logró una valiosa victoria en Old Trafford ante el Manchester United (0-1), el miércoles 10 de abril del 2019, y encarriló su pase a las semifinales de la UEFA Champions League, una ronda que no alcanza desde hace cuatro temporadas.

1. Primera victoria azulgrana en Old Trafford



El Barça nunca había logrado ganar en el Teatro de los Sueños en sus cuatro anteriores visitas. Los diablos rojos los eliminaron en los cuartos de final de la Recopa de Europa de 1983-84 al remontar el 2-0 del Camp Nou con un 3-0 en Old Trafford y de las semifinales de la Liga de Campeones de 2007-08 con un tanto de Paul Scholes (1-0) tras el empate sin goles en el coliseo azulgrana.



En la fase de grupos de la Champions 1994-95 (2-2) y 1998-99 (3-3), el FC Barcelona cosechó sendos empates en Manchester.



2. El recuerdo del primer aniversario de Roma



Ante el Manchester United se cumplía justo un año de la debacle de Roma (3-0). Y el Barça tuvo la efeméride muy presente, como también el 4-0 de París y el 3-0 de Turín de hace dos temporadas.



Valverde ya advirtió en la víspera que su equipo tenía que evitar que el partido se descontrolara, como en los últimos precedentes, y lo logró. Esta vez, el Barça no tendrá que apelar a una nueva remontada en el Camp Nou para pasar de ronda.

3. Fin a más de tres años sin ganar como visitante en una eliminatoria de Champions.



La última vez que el FC Barcelona había ganado a domicilio en una eliminatoria de la UEFA Champions League fue el 23 de febrero de 2016, en el Emirates Stadium ante el Arsenal.



Un doblete de Leo Messi dio la victoria (2-0) a un Barça muy superior a los gunners en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. En cuartos de final, el equipo que entonces dirigía Luis Enrique Martínez caería eliminado ante el Atlético de Madrid.



4. La jerarquía de Gerard Piqué



Hace quince años, Gerard Piqué llegó a Manchester para hacer su Erasmus particular. Ayer regresó a Old Trafford para exhibir su doctorado 'cum laude'.



Su temporada está siendo espectacular y contra el United volvió a demostrar que es el jefe de la defensa azulgrana en cada cobertura, en cada balón dividido y en cada duelo que le tocó librar.

5. Luis Suárez (casi) rompe su mala racha en Champions



Oficialmente Luis Suárez sigue sin marcar lejos del Camp Nou en la Liga de Campeones desde el 16 de septiembre de 2015 (Olímpico de Roma), porque la UEFA consideró que su remate de cabeza, que dio la victoria al FC Barcelona, fue gol en propia puerta de Luke Shaw.



Pero al uruguayo se le pedía que volviera a ser determinante en un desplazamiento de Champions y en Manchester lo fue, como lo ha sido en los últimos partidos. Y es que Suárez (23 goles y 12 asistencias en lo que llevamos de curso) es, junto a Leo Messi, el que está tirando del carro, en ataque, en esta recta final de temporada.

6. El Barça, el único equipo que ha ganado a domicilio en cuartos



El Manchester City de Pep Guardiola perdió en su visita al nuevo estadio del Tottenham Hotspur (1-0), el Juventus de Cristiano Ronaldo no pasó del empate ante el Ajax (1-1) en su visita a Amsterdam y el Oporto de Iker Casillas cayó en Liverpool (2-0).



El FC Barcelona es el único de los cuatro equipos que disputarán la vuelta de cuartos como local que logró ganar a domicilio y se ha convertido en el principal favorito de los ocho para estar en semifinales.