Juan Cazares no jugó con Atlético Mineiro y pide su salida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Atlético Mineiro venció como visitante a Uberlandia, la noche del martes 21 de enero del 2020, en el primer partido de la temporada en el torneo Mineiro. El cuadro del ‘Galo’ derrotó por 1-0, en el estreno oficial del técnico venezolano Rafael Dudamel en el banquillo.

En este partido, el jugador ecuatoriano Juan Cazares no estuvo ni en la banca de suplentes. Dudamel explicó el motivo: “conversé con él en la semana y me dijo que no estaba 100 por ciento concentrado. Valoro su sinceridad y por ello decidí no colocarlo para el juego”.



El futbolista formado en Independiente Del Valle quiere salir de la institución. En diciembre pasado, según reportan los medios brasileños, no quiso renovar su contrato con el cuadro del Mineiro.



Él desea que el club acepte una propuesta de USD 2,5 millones del Al Ain de Arabia Saudita. Considera que su ciclo en el Atlético está concluido.



Cazares tiene 27 años y un recorrido internacional interesante: se formó en Independiente y cuando aún era juvenil fue transferido a River Plate, en donde completó su proceso de formación. Luego, militó en Barcelona SC de Ecuador, Banfield y el Atlético Mineiro, equipo al que llegó en el 2016.